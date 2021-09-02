Luciano Huck diz que se chocou ao saber que irmão é gay

Luciano Huck e o irmão Fernando Grostein Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

Luciano Huck foi o primeiro a saber que o irmão, Fernando Grostein, de 40 anos, é gay, mas garante que tomou um choque com a notícia recebida em 1999. Ele conta o episódio em seu livro "De Porta em Porta", escrito durante a pandemia.

"Quando Fernando, aos 20 anos, marcou sua posição e falou, 'olha, eu sou gay', essa é minha vida, isso não é uma escolha, esse é o meu ser, é como eu sou', eu disse: 'o.k.'. Mas, num primeiro momento, tive um certo choque - por razões que têm a ver com a forma obtusa, estúpida e quase desumana como o mundo dita as regras de comportamento, mas também porque você quer que a vida da pessoa que ama seja uma estrada asfaltada, sem buracos e pouco sinuosa", conta.

O novo apresentador do "Domingão" admite os preconceitos que carregava. "De forma estúpida, eu achava que tinha uma certa obrigação de reproduzir com ele as toxidades que havia absorvido em nome da virilidade, de uma 'tradição' abjeta que gerou multidões de homens traumatizados e, no mínimo, sexualmente confusos. (...) Dada a toda carga de referências machistas e homofóbicas que a sociedade brasileira me entregara - e o preconceito e o sofrimento que imaginei que isso traria para o Fernando e para a minha família - minha primeira sensação foi, de fato, a de perder o chão", conta.

Luciano narra ainda o seu embate interno e explica que sempre teve uma relação de afeto, amor e admiração pelo irmão cineasta. Ele conta que tem muito orgulho do irmão.

Fernando também aparece no livro e narra o momento em que fez a revelação para Luciano. "Luciano perdeu o chão, mas o seu instinto imediato foi de acolhimento. Proteção. Lembro que a primeira coisa que ele fez foi me dar a mão, me abraçar e dizer que estávamos juntos. Eu estava buscando aceitação".