Xuxa Meneghel será jurada de uma das atrações do 'Domingão do Huck'

A apresentadora Xuxa Crédito: Divulgação/Recordtv

A estreia do Domingão do Huck no próximo fim de semana contará com nomes de peso. Xuxa Meneghel será uma das juradas do novo quadro Show dos Famosos. Gloria

Groove, Fiuk e Margareth Menezes fazem parte do grupo A da atração. No grupo B estão: Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo. Diego Hypolito, Mariana Rios e Robson Nunes estão no C.

Os participantes deverão imitar voz, imagem e gestual dos artistas escolhidos. Este será o primeiro programa de Luciano Huck aos domingos. Ele substituirá Fausto Silva, que saiu da TV Globo após mais de 30 anos na emissora.