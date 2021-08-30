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"Estou muito seguro com a decisão que tomei", diz Luciano Huck sobre os domingos

Apresentador estreia "Domingão com Huck" no próximo domingo (5)

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 ago 2021 às 11:01
O apresentador Luciano Huck, 49, disse estar seguro em trocar o "Caldeirão" pelo "Domingão" na Rede Globo. A fala foi feita durante entrevista a Renata Ceribelli, 56, no "Fantástico" (Globo) deste domingo (29).
"Eu estou muito seguro e muito feliz com a decisão que eu tomei", disse Huck à jornalista. O apresentador irá ocupar o espaço ocupado por Fausto Silva, 71, durante 32 anos nos domingos da emissora.
O apresentador Luciano Huck
O apresentador Luciano Huck Crédito: Globo/Reprodução
Huck comentou que quer que seu novo programa seja leve. "O 'Domingão' que eu acredito é um 'Domingão' solar, é um 'Domingão' divertido, é um 'Domingão' que celebra as coisas boas da vida, mas que, ao mesmo tempo, ele quer resgatar a esperança, ele quer juntar os cacos", disse.
Huck falou sobre seu livro, "De Porta em Porta", lançado recentemente. Nele, o global fala sobre sua trajetória, e disse que os trechos mais difíceis para escrever foram aqueles sobre os acidentes envolvendo sua família.
Em 2015, o apresentador voava em uma aeronave particular junto à sua esposa, Angélica, 47, e de seus filhos, além da babá e outros tripulantes. Já em 2019, Benício, o filho do meio do casal, sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard no Rio de Janeiro. Ele precisou passar por cirurgia no crânio.

POLÍTICA

Durante a entrevista, o apresentador negou que tivesse dito que sairia candidato a algum cargo público. "Você não vai ler uma linha minha, em lugar nenhum, que eu falei que seria candidato a qualquer coisa. Nunca. Eu estou no debate público e vou continuar no debate público. Se você perguntar minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Eu nunca lancei uma candidatura", disse.

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Questionado por Ceribelli se já havia pensado nisso, Luciano disse: "Obviamente que eu pensei nisso". "O que me fez pensar foi uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil e uma enorme desigualdade como o Brasil, eu adoraria que fosse o país do futuro como sempre nos foi colocado e isso não aconteceu até hoje", afirmou Huck.
"Eu não cheguei a desistir [de pensar em uma candidatura]. Eu estar aqui, estreando o Domingão na semana que vem, é o que eu tinha que fazer, é orgânico, é o que eu sei fazer. É a minha contribuição. O país está dividido: 'se a gente pensa diferente a gente é inimigo, se a gente não gosta das mesmas coisas a gente não pertence ao mesmo grupo'...", explicou o apresentador.

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