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Paolla Oliveira vence "Super Dança dos Famosos"

Tiago Leifert homenageou Faustão antes de anunciar a campeã

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:56
Paolla Oliveira, 39, se destacou e foi a campeã do "Super Dança dos Famosos", programa que começou apresentado por Fausto Silva, 71, e foi assumido por Tiago Leifert, 41, após a saída do apresentador da Rede Globo. A campeã leva pra casa, além do troféu, um carro novo.
As apresentações deste domingo foram feitas ao som de valsa e samba, diante de Ana Maria Braga, 72, Rebeca Andrade e Alexandre Pires, 45, no júri artístico, e de Carlinhos de Jesus, 68, e Claudia Motta, que compuseram o júri técnico.
Paolla se apresentou ao lado de Leandro Azevedo, e disputou o troféu com as duplas formadas por Dandara Mariana e Diego Maia, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos.
Paolla Oliveira durante apresentação de valsa na
Paolla Oliveira durante apresentação de valsa na "Super Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução/Rede Globo
A última apresentação do "Super Dança dos Famosos" foi o samba "O Amanhã". Ao terminar a coreografia, Paolla foi erguida por Leandro Azevedo e esticou uma faixa onde estava escrito "Educação para o Amanhã".

HOMENAGEM

Antes de anunciar o resultado do programa, Tiago Leifert se abriu ao público e chorou emocionado por ter participado do programa. "Na minha carreira eu tive de substituir a Glenda (Kozlowski), o Léo Batista, o Tino Marcos, o (Pedro) Bial e o Faustão. Não sei se eu rio ou se eu choro", disse o apresentador.

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Leifert continuou agradecendo à equipe por tê-lo recebido tão bem e à audiência do domingo, pelo carinho. "Meu beijo final a você, Faustão! Obrigado. O Faustão é meu amigo. O Faustão me acompanha desde os 16 anos de idade, desde que eu tinha 16. Desde a primeira vez que eu segurei profissionalmente o microfone, no 'Desafio ao Galo', programa que ele trabalhou, de futebol de várzea, ele me acompanha e me incentiva", afirmou.
"E eu só vim aqui, só consegui estar aqui, porque era o Fausto, porque eu sei que eu estou com ele e ele está aqui comigo o tempo inteiro. Então, muito obrigado pela oportunidade", concluiu Leifert.

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