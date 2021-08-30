Gloria Groove é confirmada no Show dos Famosos, do Domingão com  Huck

Gloria Groove é só comemoração nesta segunda-feira (30). Além de receber o título de artista mais influente do Brasil, na categoria Diversidade, segundo pesquisa da Ipsos, a cantora foi confirmada na nova temporada do Show dos Famosos, da TV Globo.
O quadro, que é um sucesso na TV brasileira, faz parte do Domingão com Huck e estreia no próximo domingo, dia 5 de setembro. Sob o comando de Luciano Huck, a artista vai homenagear grandes talentos da música no palco do programa e serão avaliados pela bancada de jurados.
No elenco também estão os nomes de Fiuk, Diego Hypolito, Wanessa Camargo, Margareth Menezes, Mariana Rios, Robson Nunes, Thiago Arancam e Vitor Kley, que vão entrar na missão de se assemelhar voz, imagem e gesto dos cantores escolhidos. Se preparem-se!
Em paralelo à competição, Gloria Groove segue divulgando sua nova Era. O single “BONEKINHA”, primeira canção do álbum “Lady Leste”, bateu 12 milhões de streams no Spotify, figura no top 200 do Spotify, ultrapassa 17 milhões de views no Youtube e soma mais de 71 mil vídeos no tiktok, com o áudio original.