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Televisão

Gloria Groove é confirmada no Show dos Famosos, do Domingão com  Huck

Cantora vai estrear no quadro no próximo domingo (5), sob o comando de Luciano Huck

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 19:27
O novo clipe da cantora é marcado por paletas com cores vivas
O novo clipe da cantora é marcado por paletas com cores vivas Crédito: Divulgação/Rodolfo Magalhães
Gloria Groove é só comemoração nesta segunda-feira (30). Além de receber o título de artista mais influente do Brasil, na categoria Diversidade, segundo pesquisa da Ipsos, a cantora foi confirmada na nova temporada do Show dos Famosos, da TV Globo.
O quadro, que é um sucesso na TV brasileira, faz parte do Domingão com Huck e estreia no próximo domingo, dia 5 de setembro. Sob o comando de Luciano Huck, a artista vai homenagear grandes talentos da música no palco do programa e serão avaliados pela bancada de jurados.
No elenco também estão os nomes de Fiuk, Diego Hypolito, Wanessa Camargo, Margareth Menezes, Mariana Rios, Robson Nunes, Thiago Arancam e Vitor Kley, que vão entrar na missão de se assemelhar voz, imagem e gesto dos cantores escolhidos. Se preparem-se!
Em paralelo à competição, Gloria Groove segue divulgando sua nova Era. O single “BONEKINHA”, primeira canção do álbum “Lady Leste”, bateu 12 milhões de streams no Spotify, figura no top 200 do Spotify, ultrapassa 17 milhões de views no Youtube e soma mais de 71 mil vídeos no tiktok, com o áudio original.

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