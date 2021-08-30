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Pesquisa

Iza, Gisele Bünchen e Ivete Sangalo são as mais influentes do Brasil

Pesquisa Most Influential Celebrities, realizada pela Ipsos, também traz Gloria Groove como mais influente, mas no quesito diversidade

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 19:17
Cantora carioca Iza durante as filmagens do clipe de
Cantora carioca Iza durante as filmagens do clipe de "Gueto" Crédito: Rodolfo Magalhães/Divulgação
IZA está com tudo. De acordo com a terceira edição da pesquisa Most Influential Celebrities, realizada pela Ipsos, a cantora é a celebridade mais influente do Brasil.
O ranking é sucedido pela modelo Gisele Bündchen, pela cantora Ivete Sangalo, pela vencedora da 21ª edição do Big Brother Brasil, Juliette Freire, e pela atriz global Jéssica Ellen, na quinta posição.
Essa é a primeira vez em três anos que os cinco primeiros lugares são ocupados apenas por mulheres.
"O fato de termos apenas mulheres no ranking é um reflexo da sociedade frente à necessidade de representantes femininas. Essas celebridades trazem o poder da representatividade de forma autêntica e são todas muito bem-sucedidas, o que reforça a importância deste atributo como um driver de influência. Ao se observar outras características comuns deste time feminino, vê-se que são mulheres que se posicionam e fazem uso do seu sucesso para gerar impacto positivo, com uma postura extremamente motivacional. Elas possuem, portanto, uma grande conexão com a audiência", analisa Cínta Lin, head de Creative Excellence na Ipsos.
Iza também aparece no top 3 de outra categoria: Diversidade, uma novidade na pesquisa. Nesta, Gloria Groove toma a dianteira, seguida por Iza, Pablo Vittar, Camilla de Lucas e Gil do Vigor.
O novo clipe da cantora é marcado por paletas com cores vivas
O novo clipe da cantora é marcado por paletas com cores vivas Crédito: Divulgação/Rodolfo Magalhães
O estudo também identificou os três nomes mais influentes em ascensão: a cantora Liniker (1º) e as influenciadoras digitais Jout Jout (2º) e Mari Saad (3º). Em contrapartida, a celebridade que apresentou menor poder de influência foi a rapper Karol Conká, considerada a “vilã” da última edição do Big Brother Brasil e massivamente criticada na web no decorrer e após o programa.
“A posição da Karol é reflexo da rejeição decorrente de seu comportamento no BBB 21 e que, posteriormente, levantou toda a reflexão sobre a cultura do cancelamento. Embora a artista esteja em um movimento positivo de aprendizado e tentando reconhecer e retomar atividades, o seu poder de influência foi reduzido e ela vai precisar reconquistá-lo aos poucos”, comenta Lin.
O objetivo do estudo é apresentar um panorama real do cenário para entender a importância das celebridades e como os consumidores se conectam e são influenciados por elas.
A pesquisa aconteceu entre os dias 01 e 07 de julho, quando 2 mil pessoas com mais de 16 anos em todo o Brasil foram cosultadas para avaliara 200 celebridades e influenciadores digitais em 9 categorias de influência: Sucesso, Comprometimento/Confiança, Modernidade, Alegria/Carisma, Autenticidade, Role Model, Beleza, Atitude Frente à Pandemia, e Diversidade. As duas últimas são novidades na pesquisa.
Ainda segundo a Ipsos, os 5 canais pelos quais as pessoas mais seguem as celebridades são o Youtube (74%), o Instagram (66%), o Facebook (54%), o Tiktok (46%) e a TV aberta (39%).

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