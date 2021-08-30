Iza, Gisele Bünchen e Ivete Sangalo são as mais influentes do Brasil

Cantora carioca Iza durante as filmagens do clipe de "Gueto" Crédito: Rodolfo Magalhães/Divulgação

IZA está com tudo. De acordo com a terceira edição da pesquisa Most Influential Celebrities, realizada pela Ipsos, a cantora é a celebridade mais influente do Brasil.

O ranking é sucedido pela modelo Gisele Bündchen, pela cantora Ivete Sangalo, pela vencedora da 21ª edição do Big Brother Brasil, Juliette Freire, e pela atriz global Jéssica Ellen, na quinta posição.

Essa é a primeira vez em três anos que os cinco primeiros lugares são ocupados apenas por mulheres.

"O fato de termos apenas mulheres no ranking é um reflexo da sociedade frente à necessidade de representantes femininas. Essas celebridades trazem o poder da representatividade de forma autêntica e são todas muito bem-sucedidas, o que reforça a importância deste atributo como um driver de influência. Ao se observar outras características comuns deste time feminino, vê-se que são mulheres que se posicionam e fazem uso do seu sucesso para gerar impacto positivo, com uma postura extremamente motivacional. Elas possuem, portanto, uma grande conexão com a audiência", analisa Cínta Lin, head de Creative Excellence na Ipsos.

Iza também aparece no top 3 de outra categoria: Diversidade, uma novidade na pesquisa. Nesta, Gloria Groove toma a dianteira, seguida por Iza, Pablo Vittar, Camilla de Lucas e Gil do Vigor.

O novo clipe da cantora é marcado por paletas com cores vivas Crédito: Divulgação/Rodolfo Magalhães

O estudo também identificou os três nomes mais influentes em ascensão: a cantora Liniker (1º) e as influenciadoras digitais Jout Jout (2º) e Mari Saad (3º). Em contrapartida, a celebridade que apresentou menor poder de influência foi a rapper Karol Conká, considerada a “vilã” da última edição do Big Brother Brasil e massivamente criticada na web no decorrer e após o programa.

“A posição da Karol é reflexo da rejeição decorrente de seu comportamento no BBB 21 e que, posteriormente, levantou toda a reflexão sobre a cultura do cancelamento. Embora a artista esteja em um movimento positivo de aprendizado e tentando reconhecer e retomar atividades, o seu poder de influência foi reduzido e ela vai precisar reconquistá-lo aos poucos”, comenta Lin.

O objetivo do estudo é apresentar um panorama real do cenário para entender a importância das celebridades e como os consumidores se conectam e são influenciados por elas.

A pesquisa aconteceu entre os dias 01 e 07 de julho, quando 2 mil pessoas com mais de 16 anos em todo o Brasil foram cosultadas para avaliara 200 celebridades e influenciadores digitais em 9 categorias de influência: Sucesso, Comprometimento/Confiança, Modernidade, Alegria/Carisma, Autenticidade, Role Model, Beleza, Atitude Frente à Pandemia, e Diversidade. As duas últimas são novidades na pesquisa.