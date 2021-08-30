Pedro Scooby diz fazer uso medicinal da maconha para dormir

O surfista Pedro Scooby, 33, contou neste domingo (29) que faz o uso medicinal da maconha e que utiliza o canabidiol, um componente da cannabis, para conseguir dormir. "Você quer saber da cannabis? Eu apoio o uso, porque eu, por exemplo, não uso da forma recreativa", explicou.
Scooby respondeu perguntas de seus fãs e seguidores, quando um internauta questionou o que ele pensava sobre o uso da maconha. "Eu não fumo, mas uso na forma medicinal, uso o CDB (canabidiol) para dormir", completou o surfista.
Dentre outras perguntas, o atleta também comentou sobre sua influência nas redes sociais e declarou que busca "a felicidade". "E se puder inspirar outras pessoas a serem felizes também, isso me deixa feliz", completou.
Outro internauta questionou se ele pretende ter filhos com sua atual mulher, Cintia Dicker, 34. Scooby é pai de Dom, 9, e de Bem e Liz, 5, de seu casamento com Luana Piovani, 45. Na resposta, ele brincou com Dicker: "Por mim, um time de futebol. Fala aí, amor", disse. "Acho que mais um, né?", respondeu sua esposa. "Mais uns três?", questionou o surfista.
Ele ainda continuou falando sobre paternidade, e afirmou que é muito próximo de seus filhos. "Pelo simples fato de que eu vivo para eles. Eu não acho que eles têm que viver para mim. Vivo para eles, para fazer eles felizes e fazer as vontades deles."