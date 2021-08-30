Pedro Scooby diz fazer uso medicinal da maconha para dormir

O surfista Pedro Scooby, 33, contou neste domingo (29) que faz o uso medicinal da maconha e que utiliza o canabidiol, um componente da cannabis, para conseguir dormir. "Você quer saber da cannabis? Eu apoio o uso, porque eu, por exemplo, não uso da forma recreativa", explicou.

Scooby respondeu perguntas de seus fãs e seguidores, quando um internauta questionou o que ele pensava sobre o uso da maconha. "Eu não fumo, mas uso na forma medicinal, uso o CDB (canabidiol) para dormir", completou o surfista.

Pedro Scooby Crédito: francoamendola/GQ Brasil

Dentre outras perguntas, o atleta também comentou sobre sua influência nas redes sociais e declarou que busca "a felicidade". "E se puder inspirar outras pessoas a serem felizes também, isso me deixa feliz", completou.

Outro internauta questionou se ele pretende ter filhos com sua atual mulher, Cintia Dicker, 34. Scooby é pai de Dom, 9, e de Bem e Liz, 5, de seu casamento com Luana Piovani, 45. Na resposta, ele brincou com Dicker: "Por mim, um time de futebol. Fala aí, amor", disse. "Acho que mais um, né?", respondeu sua esposa. "Mais uns três?", questionou o surfista.