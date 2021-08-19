Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

"Domingão com Huck" estreia com quadros do Faustão e do Caldeirão

Programa estreia dia 5 de setembro com quadros e matérias especiais; saiba mais detalhes

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2021 às 09:48
Luciano Huck
Luciano Huck vai para os domingos da Globo Crédito: Fabio Rocha/TV Globo
Luciano Huck já tem data para estrear no domingo da TV Globo. O apresentador passa a comandar o "Domingão com Huck" no próximo dia 5 de setembro, após o jogo de Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Mas o que esperar do novo programa. Segundo a TV Globo, o dominical contará com quadros do antigo "Caldeirão do Huck", chamado de "Caldeirola" pelo novo apresentador da atração Marcos Mion, do "Domingão do Faustão" e matérias especiais.
"O 'Domingão com Huck' leva aos brasileiros entretenimento, diversão, emoção e novas descobertas nos quadros 'Show dos famosos' e 'Quem quer ser um milionário?' e em matérias especiais pelo país", explica em seu material de divulgação.
De acordo com a emissora, a nova temporada do "Show dos Famosos" terá novos integrantes no júri e um time inédito de talentos na disputa. As matérias especiais abrem espaço para histórias inspiradoras de brasileiros.
"A cada semana, novas matérias e personagens mostram a diversidade do Brasil e a capacidade das pessoas de se reinventar, pensar coletivamente, transformar destinos e realizar sonhos que parecem impossíveis", explica a emissora.
O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção artística de Hélio Vargas e direção geral de Clarissa Lopes. Enquanto o programa não estreia, Tiago Leifert segue apresentando o "Domingão".

Veja Também

Luciano Huck assume o "Domingão" em setembro

Família de Cariacica tenta a sorte por R$ 30 mil em jogo do "Caldeirão do Huck"

Andréia Sadi, Huck e famosos elogiam governador Eduardo Leite ao se assumir gay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luciano Huck Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados