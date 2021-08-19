"Domingão com Huck" estreia com quadros do Faustão e do Caldeirão

Luciano Huck vai para os domingos da Globo Crédito: Fabio Rocha/TV Globo

Luciano Huck já tem data para estrear no domingo da TV Globo. O apresentador passa a comandar o "Domingão com Huck" no próximo dia 5 de setembro, após o jogo de Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Mas o que esperar do novo programa. Segundo a TV Globo, o dominical contará com quadros do antigo "Caldeirão do Huck", chamado de "Caldeirola" pelo novo apresentador da atração Marcos Mion, do "Domingão do Faustão" e matérias especiais.

"O 'Domingão com Huck' leva aos brasileiros entretenimento, diversão, emoção e novas descobertas nos quadros 'Show dos famosos' e 'Quem quer ser um milionário?' e em matérias especiais pelo país", explica em seu material de divulgação.

De acordo com a emissora, a nova temporada do "Show dos Famosos" terá novos integrantes no júri e um time inédito de talentos na disputa. As matérias especiais abrem espaço para histórias inspiradoras de brasileiros.

"A cada semana, novas matérias e personagens mostram a diversidade do Brasil e a capacidade das pessoas de se reinventar, pensar coletivamente, transformar destinos e realizar sonhos que parecem impossíveis", explica a emissora.