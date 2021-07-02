Andréia Sadi, Huck e famosos elogiam governador Eduardo Leite ao se assumir gay

Famosos como o apresentador Luciano Huck, a jornalista Andréia Sadi, e o cantor Tico Santa Cruz, publicaram mensagens de apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O político do PSDB falou sobre homossexualidade e se declarou gay no programa "Conversa com Bial", da TV Globo.

"O exemplo de transparência de Eduardo Leite entra para a história do Brasil como um divisor de águas. O governador do RS mostra fina sintonia com o espírito deste novo tempo", escreveu Huck.

Eduardo Leite, governador do RS Crédito: Reprodução Twitter

Andréia Sadi diz torcer para que o mundo melhore e seja menos preconceituoso. "É isso, governador: 'deveríamos viver num país em que isso fosse uma não-questão'. Que possamos viver em um país que respeita os outros, que criminaliza a homofobia", postou.

O comediante Rafinha Bastos, que também é gaúcho, mandou suas felicitações ao conterrâneo. "Coisa linda, governador. Muita força e felicidade pra ti."

Tico Santa Cruz publicou mensagem em que considera "admirável sua coragem e dignidade". Já o ator Hugo Bonemer, disse que foi um "ato de coragem". "Ao sair do armário publicamente, um profissional está sujeito a uma serie de riscos", pontuou ele, que é homossexual.

Apoio todo ato de coragem. Sempre! Ao sair do armário publicamente um profissional esta sujeito a uma serie de riscos. Ô se sei. Entendo que a pressão de cada um é diferente.



Eu gostaria de frisar que sou um ator gay e um gay ator. Com todo orgulho. — Bonêmer (@HugoBonemer) July 2, 2021

Na opinião de Felipe Andreoli, apresentador do Globo Esporte (Globo), "deveria ser normal" uma pessoa se assumir gay. Ele o parabenizou pela coragem.

O repórter da Globo, Pedro Figueiredo, que recentemente foi alvo de ataques homofóbicos por causa de seu relacionamento com o repórter Erick Rianelli, foi outro que mandou suas felicitações.

"Parabéns pelo seu posicionamento, governador. Se tem um espaço onde ainda era difícil nos vermos representados era na política. Não interessa sua ideologia nem questões partidárias. Tenho certeza de que seu gesto é importante para todos nós LGBTs."

Parabéns pelo seu posicionamento governador @EduardoLeite_ Se tem um espaço onde ainda era difícil nos vermos representados era na política. Não interessa sua ideologia nem questões partidárias. Tenho certeza de que seu gesto é importante para todos nós LGBTs — Pedro Figueiredo (@pedfig) July 2, 2021