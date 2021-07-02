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Papo com apoiadores

Bolsonaro ironiza Eduardo Leite: 'está se achando o máximo; bateu no peito: assumi'

Bolsonaro afirmou não ter "nada contra a vida pessoal" de Leite, mas reprovou o que chamou de tentativa de "impor o seu comportamento para os outros"

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 13:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jul 2021 às 13:07
Sorrindo, o presidente Jair Bolsonaro ironiza o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por declarar publicamente que é gay
Sorrindo, o presidente Jair Bolsonaro ironiza o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por declarar publicamente que é gay Crédito: Foco do Brasil/Youtube
O presidente Jair Bolsonaro ironizou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) por este ter revelado ser homossexual, nesta quinta-feira (1º), em entrevista ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo. "O cara está se achando o máximo. Bateu no peito. 'Assumi!'. É o cartão de visita para a candidatura dele", disse o presidente a apoiadores nesta sexta-feira (2) na saída do Palácio da Alvorada.
Bolsonaro afirmou não ter "nada contra a vida pessoal" de Leite, mas reprovou o que chamou de tentativa de "impor o seu comportamento para os outros". O tucano foi cumprimentado por figuras de diferentes matizes político-ideológicas, como o governador de São Paulo João Doria (PSDB) e a vice da chapa de Fernando Haddad à Presidência da República em 2018, Manuela

d' Ávila.

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Em outro momento da conversa com apoiadores, o presidente rechaçou a possibilidade de demarcar terras indígenas em seu governo e alegou que a medida "isola áreas produtivas". "Nossos irmãos índios já tem 14% de terras demarcadas. É mais que Rio e São Paulo juntos", disse.

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