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Mudanças na Globo

Luciano Huck assume o "Domingão" em setembro

"Caldeirão" terá novo apresentador, com nome ainda a ser definido pela emissora carioca, e o "Se Joga" chega ao fim em agosto

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:09

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

22 jul 2021 às 14:09
O apresentador Luciano Huck
O apresentador Luciano Huck Crédito: TV Globo/Reprodução
O que o mercado publicitário já esperava tornou-se realidade nesta quinta-feira (22). A Rede Globo anunciou uma série de mudanças na grade programação de seus finais de semana a partir de setembro.
A mais importante delas é o remanejamento de Luciano Huck, a nova aposta dos domingos com a saída de Fausto Silva da rede, que assume o "Domingão" a partir de setembro.
No dia 29 de agosto, Tiago Leifert se despede da atração com a final do "Super Dança dos Famosos". Em 5 de setembro, Huck assume o "Domingão", trazendo um formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias, até dezembro.

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Em janeiro, Luciano (que, comentam, abdicou de disputar a eleição no próximo ano por conta de compromissos com a TV) estreará a temporada 2022 do "Domingão". A emissora faz mistério sobre os novos quadros da atração, mas está de olho na concorrência, especialmente porque o novo programa de Faustão na Band deve dar as caras no mesmo mês.  
E as mudanças não acabam por aí. A partir de 4 de setembro, as tardes de sábado da Globo serão diversificadas, com as estreias de "Sessão Comédia", com o especial "O Melhor da Escolinha", e "Sessão de Sábado", com filmes que prometem ser voltados para toda a família.
Na mesma data, mais uma estreia: o "Caldeirão" virá com um novo apresentador, cujo nome está sendo definido pela emissora. Façam as suas apostas. Seria André Marques? Tiago Leifert? Algum nome "coringa" da Vênus Platinada? 
Cambaleante na audiência, o "Se Joga" também encerra seu ciclo no próximo mês. Em 28 de agosto, Fernanda Gentil comanda a última edição da atração e, em outubro, estreia um novo game, que vai ser exibido aos domingos, antes do futebol.

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