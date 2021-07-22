Luciano Huck assume o "Domingão" em setembro

O apresentador Luciano Huck Crédito: TV Globo/Reprodução

O que o mercado publicitário já esperava tornou-se realidade nesta quinta-feira (22). A Rede Globo anunciou uma série de mudanças na grade programação de seus finais de semana a partir de setembro.

A mais importante delas é o remanejamento de Luciano Huck, a nova aposta dos domingos com a saída de Fausto Silva da rede, que assume o "Domingão" a partir de setembro.

No dia 29 de agosto, Tiago Leifert se despede da atração com a final do "Super Dança dos Famosos". Em 5 de setembro, Huck assume o "Domingão", trazendo um formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias, até dezembro.

Em janeiro, Luciano (que, comentam, abdicou de disputar a eleição no próximo ano por conta de compromissos com a TV) estreará a temporada 2022 do "Domingão". A emissora faz mistério sobre os novos quadros da atração, mas está de olho na concorrência, especialmente porque o novo programa de Faustão na Band deve dar as caras no mesmo mês.

E as mudanças não acabam por aí. A partir de 4 de setembro, as tardes de sábado da Globo serão diversificadas, com as estreias de "Sessão Comédia", com o especial "O Melhor da Escolinha", e "Sessão de Sábado", com filmes que prometem ser voltados para toda a família.

Na mesma data, mais uma estreia: o "Caldeirão" virá com um novo apresentador, cujo nome está sendo definido pela emissora. Façam as suas apostas. Seria André Marques? Tiago Leifert? Algum nome "coringa" da Vênus Platinada?