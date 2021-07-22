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Forte dor abdominal

Capixaba Stênio Garcia vai ao hospital às pressas e descobre trombose

Ator de 89 anos de idade do Espírito Santo foi hospitalizado para realização de exames e descobriu doença em decorrência de trombose. Esposa do artista entregou detalhes do tudo o que aconteceu à Caras

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 09:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2021 às 09:04
O ator Stenio Garcia
O ator Stenio Garcia Crédito: Raphael Dias/Globo
Stênio Garcia passou por um sufoco daqueles nas últimas semanas! O ator de 89 anos de idade que está na reprise de A Vida da Gente, na Globo, começou a sentir fortes dores no abdômen e precisou ser hospitalizado às pressas para realizar exames. 
Pelas imagens, médicos diagnosticaram o ator capixaba com apendagite epiploica, que resulta de um torção ou trombose venosa, que causa dores abdominais agudas. 
Em entrevista à Caras, a esposa do ator, Marilene Saade, explicou como tudo aconteceu: "Stênio sentiu uma dor no abdômen lado esquerdo, aí corremos para o hospital porque o nosso médico suspeitou de diverticulite". 
"Ele teve que ficar 15 dias sem fazer esforço, a dor melhorou muito. Ele fez repouso, parou de treinar 15 dias. Agora a dor já está sumindo e ele já está fazendo exercícios moderados", continuou. 

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Marilene ainda explicou que Stênio sofreu com inchaço. E finalizou: "A barriga está um pouquinho inchada ainda, mas isso passa sozinho. Ele esta super bem, graças a Deus". 

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