Capixaba Stênio Garcia vai ao hospital às pressas e descobre trombose

O ator Stenio Garcia Crédito: Raphael Dias/Globo

Stênio Garcia passou por um sufoco daqueles nas últimas semanas! O ator de 89 anos de idade que está na reprise de A Vida da Gente, na Globo, começou a sentir fortes dores no abdômen e precisou ser hospitalizado às pressas para realizar exames.

Pelas imagens, médicos diagnosticaram o ator capixaba com apendagite epiploica, que resulta de um torção ou trombose venosa, que causa dores abdominais agudas.

Em entrevista à Caras, a esposa do ator, Marilene Saade, explicou como tudo aconteceu: "Stênio sentiu uma dor no abdômen lado esquerdo, aí corremos para o hospital porque o nosso médico suspeitou de diverticulite".

"Ele teve que ficar 15 dias sem fazer esforço, a dor melhorou muito. Ele fez repouso, parou de treinar 15 dias. Agora a dor já está sumindo e ele já está fazendo exercícios moderados", continuou.