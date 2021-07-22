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Greve na Europa

Luana Piovani tem malas extraviadas e promete processar empresa aérea

De acordo com a atriz, greve fez com que ao menos 4.000 bagagens ficassem estocadas

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 08:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 08:53
A atriz Luana Piovani
A atriz Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
A atriz e apresentadora Luana Piovani, 44, passa por uma situação complicada após uma greve de uma empresa que oferece suporte terrestre às companhias aéreas em Portugal. Ela viajou para a Turquia e mesmo após cinco dias não conseguiu ter as malas devolvidas após um extravio.
"Nós e outras 5.000 pessoas estamos na roubada e não sabemos o que fazer. Nossa viagem tinha 25 dias. Quanto tempo acham que podem esperar para devolver as malas?", perguntou ela em uma série de vídeos no Instagram.
"Toda hora falamos com pessoas em Portugal tentando pegar as malas. Já são cinco dias. Essas pessoas estão dormindo no aeroporto? Ou foram viajar sem suas malas? Como essas pessoas estão?", indagou Piovani.
De acordo com ela, a greve fez com que ao menos 4.000 bagagens ficassem estocadas. "Iríamos para Ibiza a um evento e não fomos. Existe um evento de trabalho [na próxima] sexta e não iremos. Segundo evento que a gente perde", completou.

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Luana, que está vivendo com algumas compras de mudas de roupas que fez, diz que pensa em abrir um processo contra a empresa. "Existem documentos, coisas pessoais e existia um compromisso profissional do Lucas [Bitencourt, namorado] o qual estava acompanhando que também não aconteceu. O negócio vai ficar sério", comentou.
Segundo informações da TV estatal RTP, 650 rotas foram canceladas no aeroporto de Lisboa. Os trabalhadores da empresa exigem o pagamento de salários atrasados e férias.

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