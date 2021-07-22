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Luisa Mell desabafa sobre divórcio e violência médica: "Violentada"

Ativista está separada do empresário Gilberto Zaborowsky e decidiu abrir o jogo sobre o divórcio e violência médica que sofreu: "Comecei a tomar remédio"

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 08:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 08:44
A ativista Luisa Mell
A ativista Luisa Mell Crédito: Christian Nogueira/Reprodução/Instagram @luisamell
Luisa Mell, 42, passa por momento difíceis em sua vida. Além de estar se separando do empresário Gilberto Zaborowsky, com quem ficou casada por dez anos, a apresentadora e ativista da causa animal contou ter sido vítima de violência médica em dezembro de 2020.
"Sofri uma violência médica e não consigo superar. Meu dermatologista me falou sobre um laser novo, disse: 'você não gosta de colocar nada para não ficar artificial, este é perfeito para você. Faço aqui no consultório, mas chamo um anestesista por segurança'", contou Mell ao portal "Na Telinha" nesta segunda-feira (19).
Ela aceitou realizar o procedimento e quando acordou descobriu que o médico tinha feito uma outra intervenção sem a autorização dela. "Ele disse: 'te dei de presente uma lipoaspiração nas axilas. Você tinha muita gordura, não dava'. Sim, ele fez uma cirurgia estética em mim sem minha autorização", disse a apresentadora.
"Me senti violentada. Fora que eu não precisava. Amava meu corpo. Me deixou com cicatrizes, deformou minhas axilas e queimou também o meu pescoço. Iniciei terapia, comecei a tomar remédio, mas mesmo assim está muito difícil", disse Mell, que, apesar de abalada com a situação, não tomou medida judicial alguma contra o médico.

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"Não sei [se vou acionar a Justiça], advogado está tão caro, estou passando pela separação, tem um monte de outras coisas, essa pandemia, o meu instituto, mas eu estou tão magra, tão deprimida que não tenho condição de entrar numa cirurgia agora. Devo fazer nos próximos meses se eu melhorar. Estou meio sem forças para brigar no momento", disse ela, com voz embargada, ao contar não ter se submetido a um procedimento para corrigir as cicatrizes e queimaduras deixadas pela cirurgia.

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