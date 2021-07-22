Luisa Mell desabafa sobre divórcio e violência médica: "Violentada"

A ativista Luisa Mell Crédito: Christian Nogueira/Reprodução/Instagram @luisamell

Luisa Mell, 42, passa por momento difíceis em sua vida. Além de estar se separando do empresário Gilberto Zaborowsky, com quem ficou casada por dez anos, a apresentadora e ativista da causa animal contou ter sido vítima de violência médica em dezembro de 2020.

"Sofri uma violência médica e não consigo superar. Meu dermatologista me falou sobre um laser novo, disse: 'você não gosta de colocar nada para não ficar artificial, este é perfeito para você. Faço aqui no consultório, mas chamo um anestesista por segurança'", contou Mell ao portal "Na Telinha" nesta segunda-feira (19).

Ela aceitou realizar o procedimento e quando acordou descobriu que o médico tinha feito uma outra intervenção sem a autorização dela. "Ele disse: 'te dei de presente uma lipoaspiração nas axilas. Você tinha muita gordura, não dava'. Sim, ele fez uma cirurgia estética em mim sem minha autorização", disse a apresentadora.

"Me senti violentada. Fora que eu não precisava. Amava meu corpo. Me deixou com cicatrizes, deformou minhas axilas e queimou também o meu pescoço. Iniciei terapia, comecei a tomar remédio, mas mesmo assim está muito difícil", disse Mell, que, apesar de abalada com a situação, não tomou medida judicial alguma contra o médico.