Yasmin Brunet perde R$ 7,9 mil em golpe de aplicativo de entregas

A modelo Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram @yasmibrunet1

A modelo Yasmin Brunet, 33, contou através de seus Stories no Instagram que sofreu um golpe após pedir comida em um aplicativo de entregas, no Rio de Janeiro. Segundo a esposa do surfista Gabriel Medina, 27, o entregador passou R$ 7,9 mil reais em uma máquina diferente, que mostrava outro valor.

"Ele me mostrou R$ 77 na tela do telefone dele, como se estivesse conectado na maquininha. Só que na tela da maquininha não aparecia nada, nenhum número. Eu senti que estava estranho, mas achei que estava 'noiada', porque isso nunca tinha acontecido comigo", contou a modelo.

"Eu passei, coloquei a minha senha. Nunca, em hipótese alguma, coloquem seu cartão em uma máquina que não parece o valor", alertou Brunet, que contou que o valor chegou a passar, mas que o entregador disse que o cartão não havia sido autorizado.

"Ele virou e me falou que tinha dado cartão não autorizado e que eu ia ter que passar de novo. Eu falei: 'Me mostra que deu não autorizado? Eu sei que passou, preciso que você me mostre'. Ele disse que eu tinha que pagar o valor da comida, que R$ 77 era o valor da taxa de entrega", contou.

Depois das desconfianças, o motoboy foi embora. A modelo disse que decidiu ligar na operadora do cartão para verificar se algo havia acontecido. "Você acredita que o cara me roubou R$ 7,9 mil? Eu fiquei em choque quando a mulher falou que tinha passado R$ 7,9 mil", desabafou.

Brunet ainda diz que ela tentou ligar no local onde pediu o prato, mas o próprio número era um golpe. "Uma mulher atendeu e fingiu que estava trabalhando no restaurante que eu pedi a comida. Falei que era Yasmin e que o cara me disse que não ia conseguir me entregar", contou.

"Ela pediu desculpas e perguntou se queria que enviasse outro prato", relembrou. Ela disse que em 10 minutos o entregador chegou e não se identificou, nem tirou o capacete. "Sabe quando você sente que tem algo de errado? Ele chegou e começou a se explicar. Achei estranho. Ele ainda me perguntou o valor."

A modelo alertou ser necessário sempre desconfiar para não cair em golpes. Ela conta que está em contato com o aplicativo de entregas e disse que o valor será devolvido. "É bizarro, o prato de comida mais caro que eu já comi na vida", afirma, "é uma coisa maluca".

Recentemente, surgiram boatos de que Yasmin estaria grávida do surfista e seu nome foi parar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Luiza Brunet, 59, mãe da modelo, diz acreditar que sua filha não está grávida

Em entrevista à Quem, ela respondeu a respeito dos boatos de que a menina espera o primeiro herdeiro. "Acho que isso não procede. Senão, a Yasmin teria me falado. Falei com ela já hoje e falei com ela ontem à noite também. Então, acho que essas notícias não são verídicas, não", disse Luiza.

Os dois se casaram durante uma viagem ao Havaí após menos de 1 ano de namoro e sem a presença de parentes. Sem valor legal no Brasil, a cerimônia teria sido realizada seguindo costumes do arquipélago do Pacífico, que é um estado americano e destino procurado por amantes do surfe.

Foi por isso que o casal esteve por lá, para que Medina disputasse a primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe. A notícia do suposto casório pegou os fãs dos dois de surpresa, já que na ocasião também havia rumores nas redes sociais de que eles teriam se separado.