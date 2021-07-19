Luiza Brunet diz que não acredita que filha esteja grávida de Gabriel Medina

A ex-modelo e empresária Luiza Brunet Crédito: Mariana Pekin/Divulgação

Luiza Brunet, 59, diz acreditar que sua filha, Yasmin, 33, não está grávida do surfista Gabriel Medina, 27. Em entrevista à Quem, ela respondeu a respeito dos boatos de que a menina espera o primeiro herdeiro.

"Acho que isso não procede. Senão, a Yasmin teria me falado. Falei com ela já hoje e falei com ela ontem à noite também. Então, acho que essas notícias não são verídicas, não", disse Luiza.

Os boatos de que Yasmin estaria grávida começaram nos últimos dias e o nome dela foi parar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Gabriel Medina chegou nesta segunda-feira (19) ao Japão onde tentará o ouro inédito nos Jogos de Tóquio em seu esporte. Yasmin foi impedida de acompanha-lo pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Os dois se casaram durante uma viagem ao Havaí após menos de 1 ano de namoro e sem a presença de parentes. Sem valor legal no Brasil, a cerimônia teria sido realizada seguindo costumes do arquipélago do Pacífico, que é um estado americano e destino procurado por amantes do surfe.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet Crédito: Instagram | @YasminBrunet1

Foi por isso que o casal esteve por lá, para que Medina disputasse a primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe. A notícia do suposto casório pegou os fãs dos dois de surpresa, já que na ocasião também havia rumores nas redes sociais de que eles teriam se separado.