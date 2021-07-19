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Luiza Brunet diz que não acredita que filha esteja grávida de Gabriel Medina

"Acho que não procede. Senão, teria me falado", afirmou a ex-modelo e empresária

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2021 às 16:11
A ex-modelo e empresária Luiza Brunet
A ex-modelo e empresária Luiza Brunet Crédito: Mariana Pekin/Divulgação
Luiza Brunet, 59, diz acreditar que sua filha, Yasmin, 33, não está grávida do surfista Gabriel Medina, 27. Em entrevista à Quem, ela respondeu a respeito dos boatos de que a menina espera o primeiro herdeiro.
"Acho que isso não procede. Senão, a Yasmin teria me falado. Falei com ela já hoje e falei com ela ontem à noite também. Então, acho que essas notícias não são verídicas, não", disse Luiza.
Os boatos de que Yasmin estaria grávida começaram nos últimos dias e o nome dela foi parar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.
Gabriel Medina chegou nesta segunda-feira (19) ao Japão onde tentará o ouro inédito nos Jogos de Tóquio em seu esporte. Yasmin foi impedida de acompanha-lo pelo Comitê Olímpico do Brasil.
Os dois se casaram durante uma viagem ao Havaí após menos de 1 ano de namoro e sem a presença de parentes. Sem valor legal no Brasil, a cerimônia teria sido realizada seguindo costumes do arquipélago do Pacífico, que é um estado americano e destino procurado por amantes do surfe.
Gabriel Medina e Yasmin Brunet
Gabriel Medina e Yasmin Brunet Crédito: Instagram | @YasminBrunet1
Foi por isso que o casal esteve por lá, para que Medina disputasse a primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe. A notícia do suposto casório pegou os fãs dos dois de surpresa, já que na ocasião também havia rumores nas redes sociais de que eles teriam se separado.
Brunet era casada com o modelo Evandro Soldati desde 2012. Em fevereiro de 2020, ela anunciou o fim do relacionamento. Pouco tempo depois, ela foi vista com Medina pela primeira vez e, na sequência, os dois começaram a morar juntos.

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