Rapaz diz ser filho de Junno Andrade, namorado de Xuxa, e pede R$ 100 mil

Um promotor de vendas de 36 anos de idade entrou na Justiça pedindo o reconhecimento de paternidade do ator Junno Andrade, atual namorado de Xuxa Meneghel.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o rapaz luta para comprovar que é filho do famoso desde 2019, quando ingressou com um pedido de DNA em ação judicial. Na época, o pedido foi negado.
Ainda de acordo com a colunista, os advogados alegam que "não há dúvida sobre a paternidade". Além disso, pedem a inclusão do nome do ator na certidão de nascimento do rapaz e ainda querem indenização de R$ 100 mil por danos morais.
A ação alega que "a conduta ilícita de Junno (de não realizar o DNA por vontade própria) vai além quando promove dentre os membros consanguíneos uma discriminação paternal, tendo os filhos próximos todo o reconhecimento e direitos vindos do exercício da paternidade, enquanto Eduardo foi afastado deste convívio", segundo Fábia Oliveira.