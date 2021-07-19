Rapaz diz ser filho de Junno Andrade, namorado de Xuxa, e pede R$ 100 mil

O ator Junno Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @junnoandrade

Um promotor de vendas de 36 anos de idade entrou na Justiça pedindo o reconhecimento de paternidade do ator Junno Andrade, atual namorado de Xuxa Meneghel.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o rapaz luta para comprovar que é filho do famoso desde 2019, quando ingressou com um pedido de DNA em ação judicial. Na época, o pedido foi negado.

Ainda de acordo com a colunista, os advogados alegam que "não há dúvida sobre a paternidade". Além disso, pedem a inclusão do nome do ator na certidão de nascimento do rapaz e ainda querem indenização de R$ 100 mil por danos morais.