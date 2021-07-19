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E nome na certidão

Rapaz diz ser filho de Junno Andrade, namorado de Xuxa, e pede R$ 100 mil

Promotor de vendas de 36 anos de idade também pede que nome do ator seja incluído em sua certidão de nascimento, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 16:06
O ator Junno Andrade
O ator Junno Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @junnoandrade
Um promotor de vendas de 36 anos de idade entrou na Justiça pedindo o reconhecimento de paternidade do ator Junno Andrade, atual namorado de Xuxa Meneghel. 
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o rapaz luta para comprovar que é filho do famoso desde 2019, quando ingressou com um pedido de DNA em ação judicial. Na época, o pedido foi negado. 
Ainda de acordo com a colunista, os advogados alegam que "não há dúvida sobre a paternidade". Além disso, pedem a inclusão do nome do ator na certidão de nascimento do rapaz e ainda querem indenização de R$ 100 mil por danos morais. 

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A ação alega que "a conduta ilícita de Junno (de não realizar o DNA por vontade própria) vai além quando promove dentre os membros consanguíneos uma discriminação paternal, tendo os filhos próximos todo o reconhecimento e direitos vindos do exercício da paternidade, enquanto Eduardo foi afastado deste convívio", segundo Fábia Oliveira. 

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