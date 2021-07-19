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Zac Efron ganha Daytime Emmy por série da Netflix

Ator apresenta série documental "Curta Essa Com Zac Efron"

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:53
Série documental
Série documental "Curta Essa", com Zac Efron. Em 10 episódios, o ator viaja pela Islândia, França, Porto Rico e outros países para "descobrir o que significa fazer a diferença em sustentabilidade" Crédito: Netflix/Divulgação
O ator Zac Efron, 33, venceu seu primeiro prêmio no Daytime Emmy Awards no último domingo (18). O artista foi escolhido como melhor apresentador de programa matinal por sua série "Down To Earth with Zac Efron" (Netflix), em português "Curta Essa Com Zac Efron".
Nos episódios, Efron e o especialista em bem-estar Darin Olien criam uma espécie de diário de viagem documental e passam por lugares como Porto Rico, Londres, Islândia, Costa Rica e Peru. Em suas redes sociais, o astro dos filmes "High School Musical" (Disney) comemorou o prêmio.
"Uau! Nunca esperei por isso e estou tão grato. Um enorme obrigado ao Daytime Emmy, a Netflix e a nossa pequena, mas poderosa equipe, Down to Earth, que fez este programa o que ele é", começou. "Acima de tudo, obrigado por assistir e desfrutar D2E. Isto é para vocês."
A série mostra Efron e Olien vivenciando os costumes e culinária dos locais que visitam e também aprendem sobre práticas de vida sustentáveis e têm experiências espirituais. A segunda temporada da série é prevista para 2022, segundo o site ET.
No Twitter, fãs e internautas celebraram a conquista do ator que trabalhou também em "17 outra vez" (2009) e "O Rei do Show" (2017). "Essa série do Zac Efron da Netflix, é super boa, e super good vibes, aquela série para ver no fim de noite! Merecidíssimo o prêmio!", escreveu um.
"Zac Efron Emmy winner! Ele é o maior", escreveu outro. "Ele merece tanto", afirmou uma terceira internauta. "Estamos tão orgulhosas!", disse uma página de fãs do ator no Brasil.

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