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Família

Halsey dá à luz primeiro filho, Ender Ridley

Cantora anunciou gravidez em janeiro deste ano

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:12
A cantora Halsey após dar à luz
A cantora Halsey após ter seu primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram @iamhalsey
A cantora Halsey, 26, anunciou nesta segunda-feira (19) o nascimento de seu primeiro filho, Ender Ridley. A artista publicou uma foto em que ela aparece segurando o bebê, ainda no hospital, ao lado de seu namorado Alev Aydin.
"Gratidão. Pelo mais 'raro' e eufórico nascimento. Empoderado de amor. Ender Ridley Aydin. 14 de julho de 2021", escreveu na legenda da publicação, que recebeu vários comentários celebrando o nascimento. A gravidez havia sido anunciada em janeiro pela cantora.
O anúncio foi feito em seu Instagram, e a cantora postou três fotos nas quais aparece grávida. Na legenda, escreveu: "surpresa". Em uma das imagens, a cantora aparece com um top colorido de crochê deixando a barriga da gestação à mostra. Nas outras duas fotos, ela cobre os seios com os braços e as mãos.
Recentemente, a artista publicou a capa de seu novo disco, chamado "If I Can't Have Love, I Want Power". No álbum, ela pretende celebrar a maternidade. "O conceito desse álbum é sobre as dores e delícias da gravidez e do nascimento de uma criança", afirmou.
"Foi muito importante para mim que a capa desse álbum mostrasse os sentimentos da minha jornada dos últimos meses", completou Halsey, na legenda da publicação. No ano de 2015 a artista sofreu um aborto espontâneo no meio de um show, quando não sabia estar grávida.
Após o ocorrido, em 2018, a dona de músicas como "Colors" e "Bad at Love" contou que congelou seus óvulos porque sofre de endometriose, distúrbio que consiste em o tecido que reveste o útero crescer fora do órgão.

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