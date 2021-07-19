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Cantora Maria Clara anuncia fim de casamento com influenciadora

Artista e Fernanda Aguiar se casaram em janeiro deste ano

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:21
A cantora Maria Clara em cena do videoclipe da canção
A cantora Maria Clara em cena do videoclipe da canção "Kryptonita" Crédito: Reprodução/ YouTube
A cantora sertaneja Maria Clara anunciou no último domingo (18) que está se separando da influenciadora digital Fernanda Aguiar, com quem se casou no mês de janeiro, em Pernambuco. "Hoje estou aqui para dar uma notícia não muito agradável aos meus fãs e da Fernanda", começou.
"Estamos nos desvinculando, nos separando por motivos pessoais, nada a ver com traição ou qualquer falta de respeito. Achamos melhor acabar mantendo uma boa amizade e gratidão pelas coisas que vivemos", continuou na publicação feita em seu Instagram.
A artista destacou que não se arrepende de seu relacionamento e que o matrimônio fez com que ela evoluísse. "Durante um ano e meio a Fernanda foi uma companheira incrível e me apoiou em momentos muito difíceis. Ela é uma mulher forte que eu admiro muito", completou.
Ela desejou o melhor para Aguiar e agradeceu aos amigos, fãs e familiares. A cantora garantiu que irá respeitar o tempo das duas e afirmou que "hoje meu foco será apenas trabalho e música". Ao fim do recado, Maria Clara pediu que todos respeitassem o momento difícil.
Nos Stories, a cantora, dona de músicas como "Tudo O Que Eu Queria", "Stand By" com Aldair Playboy e "Tu Vai Voltar Ou Não" em parceria com Vitor Fernando, continuou falando sobre a separação.

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"Decidiu seguir ciclos diferentes, estamos em momentos da vida diferentes. Quando desmentimos aqui da separação a gente ia dar um tempo e tentar novamente, mas conversamos e vimos que era o melhor se separar e cada uma seguir seu caminho", afirmou.
Também em seus Stories, a influenciadora digital confirmou a separação e pediu respeito aos internautas. "Aprendi muito com nossa relação, não me arrependo de nada e só quero o bem dela. Que ela cresça cada vez naus e realize todos os seus sonhos", escreveu Aguiar na publicação.

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