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Ana Maria Braga ressurge no Mais Você após Covid: "Paradinha"

Apresentadora de 72 anos de idade ficou cerca de 14 dias fora do ar da Globo para se recuperar do coronavírus. Vacinada, ela só teve sintomas leves da doença

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 09:57
Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Globo
É ela! Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda (19) depois de ficar cerca de 14 dias afastada por ter contraído Covid-19. A apresentadora de 72 anos de idade foi diagnosticada com o vírus e acabou ficando fora do ar da Globo para se cuidar. 
A própria apresentadora que confirmou seu retorno em um intervalo do Bom Dia, Brasil. 
"Depois de uma paradinha forçada, vou falar como é que é ter Covid agora que tive a experiência na pele", disse. 
Ana ainda prometeu conversar com uma médica para explicar sobre a recuperação pós-coronavírus. 

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A apresentadora já estava imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas especialistas aproveitam a oportunidade para alertar de que os insumos diminuem a probabilidade de se contrair a doença, mas ela ainda existe. 

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