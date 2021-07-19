Ana Maria Braga ressurge no Mais Você após Covid: "Paradinha"

É ela! Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda (19) depois de ficar cerca de 14 dias afastada por ter contraído Covid-19. A apresentadora de 72 anos de idade foi diagnosticada com o vírus e acabou ficando fora do ar da Globo para se cuidar.
A própria apresentadora que confirmou seu retorno em um intervalo do Bom Dia, Brasil.
"Depois de uma paradinha forçada, vou falar como é que é ter Covid agora que tive a experiência na pele", disse.
Ana ainda prometeu conversar com uma médica para explicar sobre a recuperação pós-coronavírus.
A apresentadora já estava imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas especialistas aproveitam a oportunidade para alertar de que os insumos diminuem a probabilidade de se contrair a doença, mas ela ainda existe.