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Sikêra Jr faz post misterioso na web e intriga seguidores: "Aguardem"

Apresentador usou as redes sociais para postar uma mensagem para lá de misteriosa e intrigar os fãs após série de polêmicas

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 09:37
O apresentador Sikêra Jr
O apresentador Sikêra Jr Crédito: Rede TV/Reprodução
Sikêra Jr deixou os fãs para lá de confusos neste domingo (18) ao fazer um post misterioso nas redes sociais. 
O apresentador vem surfando em uma onda de azar desde que teceu comentários apontados como LGBTIfóbicos e, de lá para cá, vem perdendo até cotas robustas de patrocínios do Alerta Nacional. 
"Meu silêncio diz muita coisa, porque normalmente eu sou do tipo de pessoa comunicativa, que briga, que chora, que brinca, faz palhaçada, pede desculpas e faz de tudo para as coisas se resolverem. Mas se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido", diz a mensagem. 

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A publicação ainda traz uma mensagem misteriosa: "Me aguardem". 

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