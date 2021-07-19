Sikêra Jr faz post misterioso na web e intriga seguidores: "Aguardem"

O apresentador vem surfando em uma onda de azar desde que teceu comentários apontados como LGBTIfóbicos e, de lá para cá, vem perdendo até cotas robustas de patrocínios do Alerta Nacional.

"Meu silêncio diz muita coisa, porque normalmente eu sou do tipo de pessoa comunicativa, que briga, que chora, que brinca, faz palhaçada, pede desculpas e faz de tudo para as coisas se resolverem. Mas se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido", diz a mensagem.