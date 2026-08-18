Em reviravolta, Memphis renova com o Corinthians e já deve jogar pela Libertadores

Uma semana após anunciar que não renovaria o contrato do atacante holandês Memphis Depay, o Corinthians voltou atrás e acertou a renovação do acordo com o jogador. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (18) pelo presidente do clube, Osmar Stabile, que sofreu forte pressão de torcedores e de alas dentro do clube após optar por não estender o contrato.

O próprio Memphis indicou que "reagiria fortemente" após a quebra do acordo que já estava acertado entre as partes. Segundo o dirigente, pesou para a reviravolta a redução na pedida salarial do holandês ao longo das negociações nos últimos dias.

"Está subindo a documentação. No momento em que subir para o sistema, eu vou assinar", afirmou Stabile, em entrevista no Parque São Jorge.

O anúncio veio ao término de reunião do Conselho de Orientação do Corinthians, que deu parecer favorável ao acordo de renovação com o astro europeu.

"Ele baixou bem, eu não queria falar em números, ele abaixou consideravelmente o contrato. Pelo que eu senti e pelo trabalho que fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato", disse o presidente do alvinegro paulista.

O atacante de 32 anos é esperado na manhã desta terça-feira (18) no CT Joaquim Grava para ser reintegrado ao elenco do técnico Fernando Diniz. A expectativa é a de que ele esteja disponível para atuar por alguns minutos no duelo contra o Rosario Central, na quinta-feira (20), em São Paulo, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.