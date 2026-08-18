5 sinais de que sua empresa usa IA sem governança

Para Igor Moura, COO da Under Protection, empresa brasileira especializada em cibersegurança e continuidade operacional, os números indicam que a discussão deixou de ser apenas sobre adotar ou não a tecnologia. “A notícia que o conselho ainda precisa entender é que a IA já está sendo usada dentro das empresas. Agora, a questão é como controlar essa realidade, definir quais dados podem ser acessados, quais processos podem ser automatizados e quem responde por essas decisões”, afirma.