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“Influencer do Bem”

Cantora capixaba participa de reality pró-vacina da Covid-19 com Alok

Annah, como é conhecida, tem 20 anos de idade e participa, semanalmente, de ações na internet que valorizam as vacinas contra o novo coronavírus e conscientizam sobre a nova doença

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 12:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

22 jul 2021 às 12:00
A cantora Annah
A cantora Annah Crédito: Reprodução/Instagram @annahoficial1
Até a última semana de agosto, Ana Carolina Gomes, a cantora Annah, como é conhecida, participa das ações digitais do Influencer do Bem, projeto que é espécie de reality virtual de que o Instituto Alok, entidade filantrópica do DJ homônimo, faz parte.
No fim, o prêmio pelo que os participantes concorrem é parte em dinheiro e uma participação com o próprio artista em uma live solidária que ainda terá data marcada.
A cantora capixaba de 20 anos foi selecionada por meio de uma agência para participar do reality, que também conta com apoio da Ânima Educação, Eureca, PMI e Squid.
Durante sua participação, ela tem que obedecer a instruções de posts que devem ser feitos em suas redes sociais para conscientizar sobre a Covid-19, debater sobre a importância da vacinação e ainda discutir novas notícias e pesquisas que abordem a doença provocada pelo novo coronavírus.
“Me interessei muito porque gosto de me envolver com causas sociais e pensei que poderia ser uma ótima oportunidade de engajar no reality. Algumas tarefas têm premiações independentes, mas toda semana há esse conteúdo direcionado que deve ser feito. Cada conteúdo conta pontos e, no fim, o micro influencer que tiver mais pontos ganha a competição”, detalha ela.
"O Influencer do Bem é uma campanha, que também é reality, de influenciadores micro, que juntos formam o macro. Várias empresas e personalidades apoiam o projeto, que é todo desenvolvido pela internet "
Annah - Cantora
Annah, que atualmente mora em Curitiba por conta dos estudos, ainda lembra de como foi a seleção para participar. Segundo a artista, um formulário precisou ser preenchido. E ela brinca: “Brinquei que foi quase uma seleção para o 'BBB' (risos). Porque foram várias perguntas, apesar de todas serem rápidas. E elas buscavam mesmo mais informações sobre o meu trabalho, quem sou...”.

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Oficialmente, o reality começou no dia 30 de junho e até o dia 25 de agosto e todos os participantes serão avaliados.

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