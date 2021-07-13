Carmo Dalla Vecchia mostra filho pela 1ª vez após homenagear marido na Globo

Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para fazer uma declaração de amor ao filho Pedro. Esta é a primeira vez que o ator publica uma imagem dele. A homenagem ocorreu um dia após Carmo ter revelado ser gay durante o quadro 'Super Dança dos Famosos', no Domingão, na TV Globo.
"Eu nunca poderia imaginar que teria a chance de ter você na minha vida, afinal seu pai nunca foi um homem muito tradicional. Quando você nasceu e a nossa casa se encheu de alegria, eu fiquei me sentindo o homem com a maior sorte do mundo", iniciou o texto.
Carmo Dalla Vecchia conta que diversas transformações ocorreram na vida dele antes de o filho nascer. "Alguns meses antes teu pai teve dor de dente, engordou uns 20 quilos, teve dor de cabeça, teve um melasma que saiu no meio da testa na forma de uma borboleta, e quando conto isso todo mundo ri da minha cara e diz que é impossível, mas o fato é que o melasma está lá até hoje", se diverte.
O ator afirma que precisou conversar com mulheres sobre os primeiros cuidados com um bebê e foi se aconselhar sobre paternidade: "Conversei com todas minhas amigas mães para pedir ajuda, com a sua avó, e elas todas me estenderam as mãos, fiz curso com uma enfermeira para aprender o que fazer nos primeiros meses, não deixei você tomar uma vacina que não fosse no meu colo para poder chorarmos juntos se fosse necessário. Meu sono nunca mais foi o mesmo (e tudo bem) porque a verdade é que só de escutar sua vozinha pela manhã eu sorrio e tenho vontade de chorar".
E o ator se emociona ao detalhar como se sente a cada instante de demonstração do pequenino. "Teve a primeira vez que você disse 'papai' e aí eu desmoronei e quando você sorriu e lançou os bracinhos ao redor do meu pescoço eu pensei que havia encontrado o céu! Hoje eu tenho a certeza que sim", concluiu.
Diversos fãs, familiares e amigos comentaram a publicação, como a atriz Débora Secco: "Afff, me fez chorar". "Você é luz. Isso é o mais puro amor. Quanta beleza!", vibrou Carol Castro.