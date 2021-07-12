Dado Dolabella diz que vai esperar vacina vegana contra a Covid-19

O ator Dado Dolabella é vegano Crédito: Marcio Farias

Dado Dolabella, 40, contou que ainda não se vacinou contra a Covid-19 e que pretende esperar. O ator e cantor, que é vegano e diz não tomar medicamentos há seis anos, fez uma publicação nas redes sociais criticando os testes realizados em animais.

"Não faz o menor sentido eu lutar contra uma indústria farmacêutica que não gera cura, gera dependência, lutar contra a tortura de animais e usar uma substância gerada por essa mesma indústria farmacêutica e ainda com sofrimento dos animais", escreveu.

Em resposta a um seguidor, ele afirmou: "Eu não pretendo tomar nenhuma dessas [vacinas já existentes]". "Vou esperar a vacina sem testes em animais", contou.

Citando um estudo estrangeiro, ele afirma que veganos têm menos chances de desenvolverem formas graves da doença causada pelo coronavírus. Ele também diz que soube por "médicos de extrema confiança" que o vírus não conseguiria se proliferar em "um corpo saudável com terreno biológico limpo e alcalino". O próprio Dolabella já teve Covid.

"Médicos não podem falar a verdade porque são censurados pela máfia da indústria farmacêutica que precisa continuar a gerar dependentes químicos", afirmou. "Uma sociedade saudável não interessa para o sistema."

Dolabella também afirma que a Covid-19, bem como várias outras doenças, teriam origem na exploração animal. "Se não parar com esse estilo de vida primitivo toda hora vão estar precisando criar drogas para combater isso", avalia. "Eu não faço mais parte desse ciclo."