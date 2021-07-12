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Imunização

Dado Dolabella diz que vai esperar vacina vegana contra a Covid-19

Em resposta a um seguidor, ele afirmou: "Eu não pretendo tomar nenhuma dessas [vacinas já existentes]"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2021 às 08:09

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 08:09

O ator Dado Dolabella
O ator Dado Dolabella é vegano Crédito: Marcio Farias
Dado Dolabella, 40, contou que ainda não se vacinou contra a Covid-19 e que pretende esperar. O ator e cantor, que é vegano e diz não tomar medicamentos há seis anos, fez uma publicação nas redes sociais criticando os testes realizados em animais.
"Não faz o menor sentido eu lutar contra uma indústria farmacêutica que não gera cura, gera dependência, lutar contra a tortura de animais e usar uma substância gerada por essa mesma indústria farmacêutica e ainda com sofrimento dos animais", escreveu.
Em resposta a um seguidor, ele afirmou: "Eu não pretendo tomar nenhuma dessas [vacinas já existentes]". "Vou esperar a vacina sem testes em animais", contou.
Citando um estudo estrangeiro, ele afirma que veganos têm menos chances de desenvolverem formas graves da doença causada pelo coronavírus. Ele também diz que soube por "médicos de extrema confiança" que o vírus não conseguiria se proliferar em "um corpo saudável com terreno biológico limpo e alcalino". O próprio Dolabella já teve Covid.
"Médicos não podem falar a verdade porque são censurados pela máfia da indústria farmacêutica que precisa continuar a gerar dependentes químicos", afirmou. "Uma sociedade saudável não interessa para o sistema."
Dolabella também afirma que a Covid-19, bem como várias outras doenças, teriam origem na exploração animal. "Se não parar com esse estilo de vida primitivo toda hora vão estar precisando criar drogas para combater isso", avalia. "Eu não faço mais parte desse ciclo."
Diversos seguidores questionaram as supostas informações passadas pelo artista. "Acho que você está pirado garoto", comentou uma. "Não precisa só de vacina, mas de tratamento psiquiátrico também."

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