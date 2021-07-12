Sertanejo que aumentou o pênis diz que romance esfriou: "Estranho"

O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Tiago, que ganhou os holofotes da mídia por ter se submetido à cirurgia plástica que aumenta o tamanho do pênis, disse que seu relacionamento com a também cantora Tânia Mara esfriou.

"Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que e o por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho", confidenciou ele em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

Ele contou que não sabe se os dois voltarão a viver um romance.