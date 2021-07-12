Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mas, gente!

Sertanejo que aumentou o pênis diz que romance esfriou: "Estranho"

O cantor Tiago abriu o jogo sobre sua vida amorosa após a cirurgia plástica para aumentar o tamanho de seu órgão genital, mas surpreendeu os fãs ao revelar que relacionamento subiu no telhado

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 13:58
O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo
O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor sertanejo Tiago, que ganhou os holofotes da mídia por ter se submetido à cirurgia plástica que aumenta o tamanho do pênis, disse que seu relacionamento com a também cantora Tânia Mara esfriou. 
"Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que e o por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho", confidenciou ele em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
Ele contou que não sabe se os dois voltarão a viver um romance. 

Veja Também

Dani Carla, da TV Gazeta, é a “Glória Maria capixaba” e nós podemos provar

Antonela responde mulher de Pyong Lee: "Ninfeta inconsequente"

Produtora afasta DJ Ivis após vídeos de agressões contra a ex-mulher

"Ninguém foi embora, mas eu não sei mais nada. O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora por causa da exposição e de todo esse buxixo, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro", terminou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados