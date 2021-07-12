Antonela responde mulher de Pyong Lee: "Ninfeta inconsequente"

A ex-BBB e modelo Antonela Avellaneda Crédito: Reprodução/Instagram @antonela_avellaneda

Depois de ser chamada de vagabunda, Antonela Avellaneda rebateu ofensas feitas por Sammy Lee na internet. A esposa de Pyong Lee defendeu o marido diante de rumores de traição na gravação do reality Ilha Record e ainda culpou a modelo por ser uma tentação para o amado.

"Ninfeta inconsequente", declarou a argentina após ser insultada.

Neste domingo (11), Sammy se manifestou sobre os comentários envolvendo seu nome e o do marido depois de o colunista Leo Dias, do Metrópoles, publicar que fontes garantiram que o ex-BBB teria ido para o edredom com Antonela, sua colega de reality comandado por Sabrina Sato.

Segundo Sammy, o marido de 28 anos de idade "venceu as tentações do diabo" no confinamento da Record.

"Vou pedir pra vocês não irem atacar a mocinha, coitada. Ela tá se fazendo de sonsa porque ela nunca se deparou com uma situação dessas, ela nunca imaginou que aconteceria isso de ser uma vagabunda (risos)", chegou a escrever a jovem, que depois apagou o conteúdo.