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Antonela responde mulher de Pyong Lee: "Ninfeta inconsequente"

Ex-BBB ficou irritada ao ser chamada de vagabunda pela esposa do também ex-brother e acabou indo para a internet responder a influencer

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 10:27
A ex-BBB e modelo Antonela Avellaneda
A ex-BBB e modelo Antonela Avellaneda Crédito: Reprodução/Instagram @antonela_avellaneda
Depois de ser chamada de vagabunda, Antonela Avellaneda rebateu ofensas feitas por Sammy Lee na internet. A esposa de Pyong Lee defendeu o marido diante de rumores de traição na gravação do reality Ilha Record e ainda culpou a modelo por ser uma tentação para o amado. 
"Ninfeta inconsequente", declarou a argentina após ser insultada. 
Neste domingo (11), Sammy se manifestou sobre os comentários envolvendo seu nome e o do marido depois de o colunista Leo Dias, do Metrópoles, publicar que fontes garantiram que o ex-BBB teria ido para o edredom com Antonela, sua colega de reality comandado por Sabrina Sato. 
Segundo Sammy, o marido de 28 anos de idade "venceu as tentações do diabo" no confinamento da Record. 
"Vou pedir pra vocês não irem atacar a mocinha, coitada. Ela tá se fazendo de sonsa porque ela nunca se deparou com uma situação dessas, ela nunca imaginou que aconteceria isso de ser uma vagabunda (risos)", chegou a escrever a jovem, que depois apagou o conteúdo. 

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A participante do BBB 4 também foi para a web se defender. "Querida ninfeta inconsequente, primeiro: não sou mocinha. Sou uma mulher adulta, correta e de atitudes muito maduras e jamais faria o que você está insinuando. Também sou madura o suficiente para não ter que me arrepender daquilo que faço, razão pela qual não posto coisas para depois ter que apagar", rebateu. 

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