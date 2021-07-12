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Carmo Dalla Vecchia revela que é gay e se declara para o marido

Foi a primeira vez que ele comentou publicamente sobre sua sexualidade. A revelação foi feita no programa Super Dança dos Famosos, da Globo

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 07:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2021 às 07:41
Ator Carmo Dalla Vechia homenageia a família
Ator Carmo Dalla Vechia homenageia a família Crédito: Reprodução/Globoplay
O ator Carmo Dalla Vecchia, 49, aproveitou sua participação na Super Dança dos Famosos deste domingo (11) para sair do armário. O ator se declarou para o marido, João, e também mandou um recado carinhoso para o filho de ambos, Pedro.
Trata-se da primeira vez que ele comenta publicamente sobre sua sexualidade. A revelação foi feita quando ele comentava a música que dançaria na repescagem, "We Are Family", de Sister Sledge.
"É uma música que fala basicamente sobre sororidade, sobre empatia, sobre família e eu, pessoalmente, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família e declarar o meu amor ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João", disse.
"Gostaria muito de declarar meu amor aos dois", continuou. "Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou."
Ele também lembrou que o Brasil é um dos países com maiores índices de mortes entre pessoas da comunidade LGBTQIA+. Como curiosidade, Carmo também contou que o filho nasceu no dia do aniversário dele, 21 de agosto.
Recentemente, ele disse ao F5 que está casado há 16 anos, mas que preferia deixar os detalhes resguardados. "Para muitos o maior luxo é a fama, para outros é a privacidade", afirmou.
"O que é público do ator é o seu trabalho e aquilo que ele resolveu comercializar", avaliou na ocasião. "Se eu tivesse vendido meu casamento e transformado ele em um comércio, nada mais coerente do que informar sobre ele. Como eu não vendi, não preciso dar conta disso, não é formidável?"

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