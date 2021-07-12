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Astrologia: semana com boa energia para viagens e sexo; veja vídeo

O período também é indicado para quem que tomar uma ação. Para quem tiver essa atitude as coisas vão acontecer

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 jul 2021 às 02:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Astrologia
Astrologia: a semana está com boa energia Crédito: Shutterstock
Essa é uma semana muito especial e com uma energia muito boa. O humor das pessoas melhora e também um período excelente para viagens. Confira a coluna no vídeo do astrólogo Glaucio Costhae.
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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