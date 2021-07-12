Astrologia: semana com boa energia para viagens e sexo; veja vídeo

Essa é uma semana muito especial e com uma energia muito boa. O humor das pessoas melhora e também um período excelente para viagens. Confira a coluna no vídeo do astrólogo Glaucio Costhae.
Publicado em 12 de Julho de 2021 às 02:00
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