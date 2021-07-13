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Acusada de xenofobia, Antonia Fontenelle ataca Juliette: "Irresponsável"

Apresentadora foi ao YouTube para gravar vídeo respondendo as indiretas que acabou trocando com a ganhadora do BBB 21 ao longo desta segunda (12) na internet

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2021 às 10:41
A atriz Antonia Fontenelle
A atriz Antonia Fontenelle Crédito: Felipe Censi
Depois de ser acusada de xenofobia por Juliette, Antonia Fontenelle decidiu ir ao YouTube para abri o jogo sobre a situação. Na noite desta segunda-feira (12), a apresentadora atacou a ganhadora do BBB 21 em vídeo publicado em seu canal na internet. 
Na gravação, Fontenelle rebateu as acusações feitas por Juliette e a chamou de "irresponsável". 
"Você foi irresponsável, você e essa máfia digital, que vocês se dão tão bem. Você fez isso por conveniência. Você não fez isso da sua cabeça, não. Sabe por quê? O textinho que você se arrumou toda pra falar, parecia que estava sendo lido em um teleprompter", disparou. 

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"Comigo não, bonita. Comigo é aqui no tête-à-tête. Gostaria de estar falando isso olhando na sua cara, sua irresponsável", completou. 

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