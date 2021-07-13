Acusada de xenofobia, Antonia Fontenelle ataca Juliette: "Irresponsável"

A atriz Antonia Fontenelle Crédito: Felipe Censi

Depois de ser acusada de xenofobia por Juliette, Antonia Fontenelle decidiu ir ao YouTube para abri o jogo sobre a situação. Na noite desta segunda-feira (12), a apresentadora atacou a ganhadora do BBB 21 em vídeo publicado em seu canal na internet.

Na gravação, Fontenelle rebateu as acusações feitas por Juliette e a chamou de "irresponsável".

"Você foi irresponsável, você e essa máfia digital, que vocês se dão tão bem. Você fez isso por conveniência. Você não fez isso da sua cabeça, não. Sabe por quê? O textinho que você se arrumou toda pra falar, parecia que estava sendo lido em um teleprompter", disparou.