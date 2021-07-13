Capixaba viúva de Boechat emociona com foto: "Aproveite quem você ama"

Veruska Seibel Boechat surpreendeu os internautas nesta terça-feira (13) ao homenagear o marido falecido, Ricardo Boechat, nas redes sociais.
A viúva resgatou uma foto do casal e fez declaração cheia de amor ao jornalista que morreu em 2019.
"Hoje, ele faria 69 anos. Ligava zero para presente. Escolhi essa foto de nós dois recém-casados porque ele amava o mar, não havia chance de estar perto de um e não mergulhar. As melhores coisas da vida não são coisas. Lembre-se disso e aproveite quem você ama", escreveu a também jornalista capixaba.
Correção
13/07/2021 - 1:46
A princípio, a reportagem usou a palavra "emocionar" no primeiro parágrafo para se referir ao sentimento que Veruska Seibel Boechat, viúva de Ricardo Boechat, estava sentindo quando fez o post homenageando o marido na internet. Mas um equívoco de pontuação fazia com que parecesse que o jornalista falecido havia se emocionado pela publicação feita pela esposa. A palavra "emocionar" foi trocada por "homenagear".