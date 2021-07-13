Homenagem

Capixaba viúva de Boechat emociona com foto: "Aproveite quem você ama"

Veruska Seibel Boechat surgiu em uma foto antiga com o marido falecido, Ricardo Boechat, que completaria 69 anos de idade nesta terça (13)

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:24

Redação de A Gazeta

A jornalista Veruska Seibel Boechat e o marido Ricardo Boechat, vítima de acidente de helicóptero em São Paulo no dia 11 de fevereiro de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram
Veruska Seibel Boechat surpreendeu os internautas nesta terça-feira (13) ao homenagear o marido falecido, Ricardo Boechat, nas redes sociais. 
A viúva resgatou uma foto do casal e fez declaração cheia de amor ao jornalista que morreu em 2019. 

"Hoje, ele faria 69 anos. Ligava zero para presente. Escolhi essa foto de nós dois recém-casados porque ele amava o mar, não havia chance de estar perto de um e não mergulhar. As melhores coisas da vida não são coisas. Lembre-se disso e aproveite quem você ama", escreveu a também jornalista capixaba. 

A princípio, a reportagem usou a palavra "emocionar" no primeiro parágrafo para se referir ao sentimento que Veruska Seibel Boechat, viúva de Ricardo Boechat, estava sentindo quando fez o post homenageando o marido na internet. Mas um equívoco de pontuação fazia com que parecesse que o jornalista falecido havia se emocionado pela publicação feita pela esposa. A palavra "emocionar" foi trocada por "homenagear". 

