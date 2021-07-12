Zezé Di Camargo posa com Graciele em festa de aniversário do neto no ES

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda desembarcaram no Espírito Santo no fim de semana para não deixarem passar em branco o aniversário de um dos filhos de Wanessa Camargo com o empresário capixaba Marcus Buaiz, o João Francisco, que completou 7 anos de idade.
A festa aconteceu apenas para a família na mesma mansão em que a família Camargo Buaiz morou por alguns meses em 2020, na Serra. À época, a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, mostrou com exclusividade que o imóvel possui até cinema e piscina com vista para área de preservação ambiental.
Na legenda do carrossel de fotos que o pai de Wanessa postou no Instagram, ele escreveu: "Comemorando o niver do meu príncipe, meu neto Joãozinho. Que Deus te abençoe muito, meu amor!".
Nos cliques, Zezé posa com a amada, Graciele, a filha Wanessa e o genro Marcus, com os avós paternos de seus netos, Tânia Buaiz e Américo Buaiz, e a tia das crianças Eduarda Buaiz.