Zezé Di Camargo posa com Graciele em festa de aniversário do neto no ES

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda ladeando João Francisco, filho de Wanessa e Marcus Buaiz: dia de aniversário para a família no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda desembarcaram no Espírito Santo no fim de semana para não deixarem passar em branco o aniversário de um dos filhos de Wanessa Camargo com o empresário capixaba Marcus Buaiz, o João Francisco, que completou 7 anos de idade.

Na legenda do carrossel de fotos que o pai de Wanessa postou no Instagram, ele escreveu: "Comemorando o niver do meu príncipe, meu neto Joãozinho. Que Deus te abençoe muito, meu amor!".