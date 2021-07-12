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Zezé Di Camargo posa com Graciele em festa de aniversário do neto no ES

Cantor sertanejo veio com a amada para a Serra comemorar os 7 anos de um de seus netos filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 14:15

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

12 jul 2021 às 14:15
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda ladeando João Francisco, filho de Wanessa e Marcus Buaiz: dia de aniversário para a família no Espírito Santo
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda ladeando João Francisco, filho de Wanessa e Marcus Buaiz: dia de aniversário para a família no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda desembarcaram no Espírito Santo no fim de semana para não deixarem passar em branco o aniversário de um dos filhos de Wanessa Camargo com o empresário capixaba Marcus Buaiz, o João Francisco, que completou 7 anos de idade. 
A festa aconteceu apenas para a família na mesma mansão em que a família Camargo Buaiz morou por alguns meses em 2020, na Serra. À época, a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, mostrou com exclusividade que o imóvel possui até cinema e piscina com vista para área de preservação ambiental
Na legenda do carrossel de fotos que o pai de Wanessa postou no Instagram, ele escreveu: "Comemorando o niver do meu príncipe, meu neto Joãozinho. Que Deus te abençoe muito, meu amor!". 

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Nos cliques, Zezé posa com a amada, Graciele, a filha Wanessa e o genro Marcus, com os avós paternos de seus netos, Tânia Buaiz e Américo Buaiz, e a tia das crianças Eduarda Buaiz. 

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