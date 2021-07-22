Leão Lobo revela flagra de fã em sexo grupal: "Dei um trato nos meninos"

O jornalista Leão Lobo Crédito: Reprodução/Instagram @leaolobotv

Leão Lobo decidiu abrir o coração sobre um perrengue para lá de inusitado que sofreu em uma aventura sexual da juventude. Na ocasião, ele foi flagrado por um fã em um sexo grupal na rua.

Durante sua participação no podcast Só Um Minutinho, o apresentador relembrou a história de quando conheceu dois rapazes aleatórios e resolveu manter relações sexuais no meio da rua.

"Eu acabei de jantar, saí do restaurante e estava o menino lá me esperando. Ele me pediu autógrafo, eu dei e sai. Nisso, era madrugada, eu atravessei a Praça Roosevelt, e conheci dois garotos bonitos e tal. Falei 'vamos transar, vamos transar', mas não tinha lugar. Tinha uma rua escura, que chama Epitácio Pessoa, que antes tinha o hotel Hilton", começou.

E continuou: "Nisso, eu sentei no degrau da porta de um restaurante que já estava fechado. Mas aí eu sentei na escadaria e peguei um pênis de um lado, outro [pênis] de outro lado e tô ali, né, dando um trato nos meninos".