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Daniel Craig revela que frequenta bares gays para evitar brigas

Ator de '007' diz que local sempre foi bom para conhecer mulheres
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2021 às 14:05

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:05

Daniel Craig se despede do papel de James Bond, o agente 007
Daniel Craig como James Bond, o agente 007 Crédito: Divulgação/Universal Pictures
O ator Daniel Craig, 53, revelou ao podcast Lunch with Bruce que costuma frequentar bares gays. Segundo ele, os estabelecimentos são mais seguros em vários aspectos.
"Eu tenho ido a bares gays desde que me lembro", disse ele. "Uma das razões é porque eu não entro em brigas em bares gays com tanta frequência. E por causa dos p** balançando em bares hétero, eu simplesmente me cansei", emendou.
De acordo com Craig, quando ele era mais jovem costumava fugir de brigas, mas isso acontecia muito. Fora isso, ele contou, também eram bons locais para conhecer mulheres. Daniel é casado com a atriz Rachel Weisz desde 2011.
"Você realmente não precisava declarar sua sexualidade. Estava tudo bem. Eu poderia conhecer garotas lá, porque há muitas garotas lá exatamente pelo mesmo motivo que eu estava", disse.
O ator que acaba de se aposentar como o espião James Bond, está animado para a sequência do filme indicado ao Oscar "Entre Facas e Segredos" (2019). Em entrevista ao site Empire, ele diz que o suspense trará grandes diferenças.

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Craig elogiou Rian Johnson, com quem trabalhou nas filmagens de "Entre Facas e Segredos 2", e ainda diz que seu retorno no papel do detetive Benoit Blanc pode ser ainda melhor do que o primeiro filme. "O roteiro chegou e eu fiquei 'você está de brincadeira'", disse.
"Nós terminamos [as filmagens da sequência] literalmente há poucas semanas", continuou Craig. "Ouso dizer que é melhor. Vamos ver, não quero desafiar o destino. É diferente, mas é incrível", completou o astro do filme "007 – Sem Tempo para Morrer".

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