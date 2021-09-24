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Cinema

Daniel Craig defende que James Bond não pode ser papel para uma mulher

O astro pede por ‘um papel tão bom quanto Bond, mas para mulheres’

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 set 2021 às 12:46
Às vésperas de estrear no cinema com sua última atuação como James Bond em "007 - Sem Tempo Para Morrer", o astro Daniel Craig deu uma declaração sobre a possibilidade de ter seu lugar ocupado por uma mulher na sequência da franquia dos filmes de agentes secretos.
O ator britânico afirmou que "a resposta para isso é muito simples: deveria apenas haver papéis melhores para mulheres e atores não-brancos", disse à revista Radio Times.
Daniel Craig retorna ao papel do Agente 007, no filme
Daniel Craig retorna ao papel do Agente 007, no filme "007: Sem Tempo Para Morrer" Crédito: Universal/Divulgação
Tendo interpretado o protagonista de 007 em cinco filmes, ele questionou: "Por que uma mulher deveria interpretar James Bond quando deveria haver um papel tão bom quanto o de James Bond, mas feito para uma mulher?".
O questionamento de Craig é respaldado pelo novo filme da franquia. Em "007 - Sem Tempo Para Morrer", Lashana Lynch (Capitã Marvel) dá vida a Nomi, a nova detentora do condinome 007. A atriz confirmou que substituirá Daniel Craig e herdará o título de agente depois de Bond ter se aposentado do serviço secreto britânico. Ela será a primeira mulher e negra no papel.
Em mais de 50 anos de James Bond nos cinemas, uma mulher nunca pôde interpretar o personagem. Em resposta aos fãs que questionam isso, a produtora Barbara Broccoli já afirmou que Bond pode ser "de qualquer etnia", mas ele sempre será do gênero masculino.
No longa que está para estrear, mais uma mulher integrou a equipe para ajudar no script, Phoebe Waller-Bridge, de "Fleabag". Para Craig, ela foi a escolha perfeita.
"Ela tem um humor diabólico. Sua influência permeia muito neste filme. Ela seguiu aquela linha fantástica de mantê-lo como um thriller e ser muito engraçada. Mas Phoebe não veio para mudar Bond. Ela veio para apimentar com certeza, mas ela é uma fã de Bond - ela não estava disposta a levá-lo em uma direção diferente", afirmou o astro.

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