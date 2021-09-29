Daniel Craig se despede de James Bond; quem vai pegar o papel?

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Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

O astro Daniel Craig se despede do agente James Bond nesta quinta-feira (30), com a chegada aos cinemas do filme "007, Sem Tempo Para Morrer". É a quinta e última vez que o ator interpreta o agente secreto. A estreia dele como Bond foi em "007 Cassino Royale" há 15 anos.

No filme atual, Bond está aposentado. A paz dura pouco porque um amigo antigo do serviço de espionagem americano, a C.I.A., aparece pedindo ajuda. Bond acaba envolvido na caçada a um vilão misterioso armado com nova tecnologia bastante perigosa. O vilão é interpretado pelo ator Rami Malek, ganhador do Oscar de melhor ator pelo filme Bohemian Rhapsody.

O filme deve concluir a trajetória do personagem iniciada com a entrada de Daniel Craig na saga. É o que explica o diretor Cary Joji Fukunaga (Beast of No Nation).

"O público que vai assistir um filme do James Bond espera um espetáculo de ação, mas tudo o que fazemos é baseado no personagem, em vez de fazer acrobacias e fogos de artifício só por fazer. Então, este filme tem muito material acumulado dos 4 filmes anteriores com relação ao personagem e o que aconteceu. Então, temos muito o que explorar, tem tudo o que aconteceu com o Bond, tem o perigo que ele enfrenta o tempo todo , então eu acho que o público vai ficar muito animado", conta o diretor.

O futuro da franquia é um mistério. Não se sabe quem vai ser o novo Bond e quando vai ser lançado o próximo filme.

Vários atores foram mencionados pela imprensa especializada. Entre eles Idris Elba (Beasts Of No Nation), Damian Lewis (Band of Brothers) e Tom Hardy (A Origem).

MUDANÇA DE TOM NA DESPEDIDA

Nos últimos anos, Daniel Craig chegou a declarar que iria se aposentar case sentisse que já estava velho para suportar o desgaste físico que o papel exige. Na época do lançamento de "007 Contra Spectre", em 2015, o astro deu uma declaração que estourou como uma bomba entre os fãs e os produtores da aventura.

Craig disse à revista inglesa "Time Out" que preferia quebrar um copo e cortar o pulso do que fazer outro filme de James Bond. "No momento, acabou pra mim. Não estou em discussão com ninguém sobre nada. Se eu fizer outro filme do Bond, vai ser só pelo dinheiro", declarou ele à época.

Daniel Craig se despede do papel de James Bond, o agente 007 Crédito: Divulgação/Universal Pictures

Porém, num trecho do documentário "Ser James Bond", gravado no encerramento das filmagens, em 2019, e divulgado há poucas semanas, Craig muda o tom. Emocionado, segurando as lágrimas, ele agradece a equipe e fala da satisfação de fazer o filme.

Se ele foi sincero ou não, vamos lembrar, o cara é um ator. "Sei que tem muita coisa sendo dita sobre o que eu penso sobre estes filmes, mas eu adorei cada segundo destes filmes. Especialmente este, porque eu acordei todas as manhãs e tive a oportunidade de trabalhar com vocês. E esta foi uma das maiores honras da minha vida", afirma Craig.

A produtora Barbara Broccoli ainda não se pronunciou sobre o quem pode substituir Craig na franquia. O próximo filme aparece na agenda da cineasta ainda sem data, com o título provisório Bond 26.

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