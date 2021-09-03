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Saga "Uma Noite de Crime" pode ter sexto filme, diz James DeMonaco

Criador da franquia fala em entrevista ao portal A Gazeta sobre o quinto filme, que chegou aos cinemas

Publicado em 

03 set 2021 às 02:00

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 02:00

  • Jânio Nazareth

    É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)
"Uma Noite de Crime: Fronteira" chega com uma grande interrogação aos cinemas nesta quinta-feira (2). A série de filmes vai continuar? A resposta é sim e não. O criador da franquia achava que este deveria ser o último e o produtor ainda não aceita ver o fim definitivo .
O produtor é Jason Blum, dono da Blumhouse, o nome por trás de grandes filmes como "Corra!", "Infilrado na Klan", "O Homem Invisível"', além de franquias como "Sobrenatural" e "Atividade Paranormal".
Filme
Filme "Uma Noite de Crime: A Fronteira" Crédito: Universal Pictures/Divulgação
"É verdade! O James (DeMonaco), que escreveu todos estes filmes (da série 'Uma Noite de Crime'), estava sugerindo que este fosse o último, mas eu não aceito isto. Vou tentar conseguir mais um, talvez mais dele. Então, vamos ver. Ainda não estou pronto para dizer que este é o último (filme)", afirma o produtor.

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"Uma Noite de Crime: A Fronteira" traz violenta escalada de ódio

O criador de "Uma Noite de Crime", James DeMonaco, escreveu os roteiros dos 5 filmes e dirigiu os 3 primeiros. "Eu estava entusiasmado com terminar a série. O filme atual seria o último, mas isto mudou. Esta era a ideia inicial: era o fim da América, a violência da noite de crime iria acabar com o país. Talvez houvesse esperança de uma revolução, mas este era o pensamento inicial. A América estaria em chamas no final, seria um fim bem niilísta", explica o escritor.
"Aí mudamos (de idéia ), talvez tenha gente lutando e a América tenha esperança. Foi aí que acordei um dia com uma idéia para o sexto. filme", completa.
Filme
Filme "Uma Noite de Crime: A Fronteira" Crédito: Universal Pictures/Divulgação
"Se tudo for bem na bilheteria, se as pessoas quiserem outro, temos outro filme. Já estou, agora mesmo, delineando o próximo. Tenho meus cartões com notas (prontos). Tive uma idéia há 3 meses para virar tudo de cabeça pra baixo, para extender a franquia e fazer algo completamente novo, eu acho. Isto é excitante", revela o cineasta.
O escritor conta que a maior preocupação com o filme atual foi fazer algo diferente.
"No último filme, a presidente Charlie Roan, aboliu a noite de crime no final do filme. Esta era minha intenção, terminar a série de filmes ali, mas nós continuamos. Então o desafio foi, como vamos trazer de volta a noite de crime. Então, um novo regime foi eleito de volta ao poder, que tem políticas bem diferentes com relação à noite de crime e o regime da presidente Charlie. Colocamos isso nos primeiros 10 minutos do filme, contando que houve uma mudança de regime. Os vilões foram eleitos de volta à presidência e eles, de imediato, reintegraram uma noite de crime", explica o escritor.
"Antes só alguns tipos de armas eram permitidos e os crimes terminavam às 7 da manhã. Agora que tudo isto foi eliminado, vemos formas mais elaboradas de crime", observa o escritor.

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