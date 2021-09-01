"Uma Noite de Crime: A Fronteira" traz violenta escalada de ódio

Filme "Uma Noite de Crime: A Fronteira" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Existe uma tirinha da Laerte em que um grupo de homens se diverte enquanto o cão raivoso de um deles ataca grupos de opositores políticos, professores, artistas, feministas e LGBTQIA+, índios e quilombolas até que um deles indaga “melhor chamar de volta, não?”. Após o assobio, o cão volta gigante e babando de raiva contra eles. Mas por que eu estou falando de uma tirinha que nem posso linkar aqui por questões autorais em uma crítica de filme? Bem, “Uma Noite de Crime: A Fronteira”, que chega nesta quinta (2) aos cinemas, transmite exatamente a mesma mensagem e tem a mesma energia da obra da sempre genial Larte.

Escrito por James DeMonaco, criador da franquia, e dirigido por Everardo Gout, “Uma Noite de Crime: A Fronteira” apresenta novidades em comparação a seus antecessores. A trama se passa no futuro, supostamente em 2048, e a sociedade americana tem que lidar com a volta dos Novos Pais Fundadores da América (NPFA) ao poder, ou seja, o roteiro reverte o final feliz de “Uma Noite de Crime 3”, que se encerra com a eleição de uma opositora do NPFA e, consequentemente, com o fim do feriado do Expurgo.

O novo filme, como diz o título brasileiro, tira o Expurgo dos grandes centros ou dos subúrbios e o leva para a fronteira entre EUA e México, uma região tensa. No primeiro Expurgo após sabe-se lá quantos anos, parte da população está ávida para poder voltar “expressar sua liberdade” (como diz um personagem) e fazer o que quiser sem consequência alguma por 12 horas.

O novo “Uma Noite de Crime” acompanha Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), dois mexicanos que fugiram da violência dos cartéis mexicanos e iniciam uma nova vida ao norte do muro que agora divide os dois países. A primeira noite do Expurgo deles acaba de maneira segura, mas os problemas começam no dia seguinte, quando vão trabalhar. Juan chega à fazenda dos Tucker, uma família rica, e encontra os patrões como reféns de expurgadores. Paralelamente, Adela também se envolve com um grupo que não respeita a sirene do fim do “feriado”.

Relatos país afora dão conta de que o fim do Expurgo não foi respeitado. Um movimento organizado on-line por um grupo que parece uma mistura das poderosas milícias do Rio de Janeiro com os conspiradores do QAnon deu sequência à “liberdade” para exterminar negros, imigrantes, pobres, indígenas, homossexuais ou qualquer um que se oponha às ideias supremacistas do novo grupo - é o cão raivoso da tirinha da Laerte retornando após anos sendo alimentado com discurso de ódio.

“Uma Noite de Crime: A Fronteira” quase oferece uma nova perspectiva, a de luta de classes, mas essa linha logo é abandonada quando dá início a seu objetivo narrativo, a história de redenção de Dylan (Josh Lucas). Assim, o filme volta às velhas bandeiras da franquia, levando discursos de limpeza étnica, purificação racial e anti-imigração para as telas de forma extrema, mas cada vez mais próximas do que se vê fora delas. O novo “Uma Noite de Crime”, vale lembrar, seria lançado ainda durante o governo de Donald Trump, uma voz ativa em todos esses discursos, mas foi adiado em virtude da pandemia.

Narrativamente, o filme de Everardo Gout não traz grandes novidades, mas a mudança do cenário é bem-vinda e dá um frescor ao roteiro. De resto, o filme traz exatamente o que você espera de um “Uma Noite de Crime”, ou seja, ação, execuções cruéis e a exploração do pior lado da humanidade, mas de uma maneira ainda mais caótica e descontrolada. Assim, surpreende que o filme seja até positivo em alguns aspectos, colocando um ponto final (momentâneo, talvez) na franquia que funciona melhor do que o visto no terceiro filme da saga.

Filme "Uma Noite de Crime: A Fronteira" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Everardo Gout faz um bom trabalho criando o caos instaurado no Expurgo Eterno (“Forever Purge” é o título original do filme), principalmente na sequência em que o grupo comandado por Adela, Juan e Dylan tem que cruzar a cidade - o diretor opta por takes longos e planos-sequência que colocam o espectador como parte do grupo, dentro da ação.

É interessante também como o texto aproveita elementos da série “The Purge” (disponível na Amazon Prime Video) ao buscar um padrão comportamental para os expurgadores e até cita alguns acontecimentos dela. Em contrapartida, os diálogos continuam bregas e previsíveis, por diversas vezes tirando a força do universo de terror satírico buscado por James DeMonaco desde o primeiro filme..

“Uma Noite de Crime: A Fronteira”, mesmo com o desgaste da fórmula, é o filme mais redondo da franquia depois do primeiro, que tem um estilo próprio. A mudança na ambientação oferece novos elementos e novos personagens, mas o discurso é o mesmo e ainda menos sutil (não que houvesse alguma sutileza antes) ao apontar o dedo a quem se alimenta de ódio e preconceitos. É como a tirinha da Laerte e não dá para ser mais direto, o ódio com que você alimenta um dia se volta contra você.

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