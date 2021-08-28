AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crítica

"Post Mortem": série norueguesa da Netflix é boa surpresa

"Post Mortem: Ninguém Morre em Skarnes" acompanha uma jovem dada como morta que acorda com uma inexplicável sede por sangue

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 23:16

Públicado em 

27 ago 2021 às 23:16
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz Rafael Braz
Série
Série "Post Mortem: Ninguém morre em Skarnes", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
“Ninguém morre em Skarnes”. Essa frase é dita algumas muitas vezes durante os seis episódios de “Post Mortem”, série norueguesa lançada pela Netflix que ganhou inclusive tal frase como subtítulo no Brasil.
De fato, a pequena cidade de menos de 2500 habitantes e cuja personalidade mais famosa a sair de lá é o atacante Kent Håvard Eriksen, hoje no modesto Mjøndalen, da primeira divisão da Noruega, não está habituada às mortes não naturais, para o desespero da família Hallangen, dona da funerária local. Assim, é uma surpresa para os policiais quando um corpo aparece numa região deserta.

Veja Também

"Ele é Demais", da Netflix, é confortável e divertido

"Infiltrado": Jason Statham brilha em bom filme de ação

"Clickbait": série da Netflix é vazia e faz jus a seu título

Falecida de causa misteriosa, Live Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen) é levada à mesa de autópsia e acorda durante o procedimento, horas após ser declarada morta. O caso é tratado como um erro policial, mas o pai de Live parece saber mais do que aparenta - ele receba a notícia da “volta” da filha com um mix de tristeza e desespero.
Logo, Live percebe que não é a mesma. Seus sentidos parecem mais aguçados e ela sente também uma inexplicável sede por sangue. Sim, “Post Mortem: Ninguém Morre em Skarnes” é uma série de vampiros, ou algo bem próximo disso.
Série
Série "Post Mortem: Ninguém morre em Skarnes", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Ao contrário do que estamos habituados a consumir das produções nórdicas, “Post Mortem” é bem-humorada e leve. É interessante como o texto consegue misturar essa leveza a uma crescente tensão e à obviedade de que algo bem sinistro está acontecendo com Live. O clima de cidade pequena de Skarnes ajuda a construir essa tensão, assim como o ótimo trabalho de mixagem de som, que potencializa os sons ouvidos por Live e nos faz sentir a mesma angústia que ela com os ruídos sonoros.
O humor de “Post Mortem” é às vezes quase involuntário, como quando Odd (Elias Holmen Sørensen) recebe notícia sobre a morte de alguém, ou na dinâmica entre os policiais Reinert (André Sørum) e Judith (Kim Farichild), nada confortáveis ao lidar com mortes. Este ponto, inclusive, causa certa estranheza, pois estamos acostumados a policiais de séries americanas, sempre bélicos, sempre sabendo exatamente o que fazer e encontrando o culpado com facilidade.
A série, porém, não é só humor. “Post Mortem” tem momentos de muita tensão antes de entendermos o que está acontecendo. O espectador descobre tudo junto com a protagonista, recurso que funciona bem para aproximar o público da personagem. Todo o mistério acerca do que está realmente acontecendo com a jovem não é exatamente bem explicado, o que pode incomodar os mais ávidos por explicações.
O roteiro trata a “maldição” de Live de forma misteriosa, com poucas informações a respeito, da forma que provavelmente aconteceria fora das telas. O texto gradualmente desenvolve um pouco o assunto, com informações desencontradas, uma pista aqui e outra acolá, mas nada muito aprofundado.
O problema de “Post Mortem” é que a narrativa se torna repetitiva e cansativa quando entendemos a dinâmica da série. O roteiro é cheio de “quases”, uma coisa meio "Dexter", criando situações para que personagens quase sejam pegos, mas em que algo sempre acontece de última hora e eles consigam se safar. A construção dessa tensão funciona da primeira, da segunda e até da terceira vez, mas a partir da quarta o espectador já não espera mais nada daquelas situações. O texto pelo menos tem a dignidade de não guardar todas essas situações para o gancho de cada episódio - a série, vale ressaltar, tem ótimos ganchos, o que torna uma maratona dos seis episódios de 45 minutos quase inevitável.
“Post Mortem: Ninguém Morre em Skarnes” é uma boa surpresa, uma série que mistura tensão e humor em doses interessantes, sem nunca pesar a mão em nenhuma de suas características. A série norueguesa mostra a variedade da produção nórdica, habitualmente dedicada a séries policiais, em um produto interessante e com possibilidade criativas para novas temporadas.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Rafael Braz Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Rafael Braz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
PF indicia 16 em investigação de queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos
Imagem de destaque
Batata-doce: 3 receitas práticas e ricas em proteínas para o jantar
Imagem de destaque
PF conclui 2º inquérito do INSS e indicia ex-presidente da Contag

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados