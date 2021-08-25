Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Clickbait": série da Netflix é vazia e faz jus a seu título

Suspense "Clickbait", da Netflix, engana o espectador com um cansativo festival de reviravoltas ao invés de desenvolver sua promissora história

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 09:00

Públicado em 

25 ago 2021 às 09:00
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Série
Série "Clickbait", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Parece piada pronta e provavelmente vai ser usada em diversos textos, mas o grande mérito de “Clickbait”, nova minissérie da Netflix, é seu título, pois é justamente isso o que a coprodução entre EUA e Austrália oferece. Da mesma forma que os clickbaits da internet funcionam, a minissérie engana o espectador, levando-o a clicar nela em busca de algo que nunca é de fato oferecido.
A premissa é interessante. Nick (Adrian Grenier), um cara normal, com um bom emprego e uma bela família, desaparece a caminho do trabalho um dia após brigar com sua irmã, Pia (Zoe Kazan). Algumas horas depois, surge um vídeo em que Nick, aparentemente coagido, admite ter abusado de mulheres. O vídeo se encerra com ele afirmando que irá morrer assim que conseguir cinco milhões de visualizações de sua admissão de culpa.
O cenário está montado e, claro, faz com que os espectadores listem diversas perguntas. Pia e Sophie (Betty Gabriel), esposa de Nick, defendem o marido e tentam encontrar a verdade, mas seria Nick realmente inocente? Quem poderia estar armando algo contra ele? Será que ele era realmente a bondosa pessoa que aparentava ser?
“Clickbait” se esforça para responder a essas perguntas e ainda ensaia discussões sobre o sadismo da internet - Nick, afinal, morrerá quando a contagem bater cinco milhões, independente de ser culpado ou não. A estrutura narrativa da série não tem grandes arroubos criativos, com a família correndo contra o tempo, um detetive, Roshan (Phoenix Raei) tentando encontrar quem é o responsável pelo vídeo, e um repórter, Ben (Abraham Lim), fazendo sua própria investigação sobre o caso.
Série
Série "Clickbait", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Em oito episódios de cerca de 45 minutos, a série gasta tempo demais com idas e vindas para não apresentar resultados satisfatórios. “Clickbait” é bem menos complicada do que pode parecer e também bem menos interessante. As seis horas de narrativa poderiam ser enxugadas em um filme ou em quatro episódios de uma série mais concisa.
O curioso é que, mesmo que sejamos capazes de deduzir desde o início que “Clikbait” não é lá grandes coisas, é difícil abandonar a série antes de seu fim. Os oito episódios são cheios de viradas nem sempre surpreendentes e de ganchos muito bem colocados ao final de cada um deles, um atrativo para que, obviamente, deixemos o próximo episódio ganhar a tela antes de pensarmos duas vezes.
Todos os personagens da série têm segredos e eles são explorados para fazer com que suspeitemos de cada um deles, algo que “Mare of Easttown” faz com maestria. Cada episódio traz o ponto de vista de um personagem sobre Nick e seu desaparecimento. O recurso funciona para confundir o espectador e direcioná-lo para novas teorias, mas, ironicamente, não faz com que o texto desenvolva os personagens. Alguns arcos até ganham certa profundidade, mas não demoram para ser abandonados, como o de Roshan. Outros, como os de Pia e Sophia, não vão além das conexões com Nick e como cada uma lida com o acontecimento.
Série
Série "Clickbait", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
É interessante como o texto tenta vilanizar as mídias, novas e velhas, mas age exatamente com os recursos dela, com a falsa notícia, a chamada exagerada… A série aponta o dedo em diversas direções, mas não parece se olhar no espelho. É difícil imaginar que isso seja intencional, pois “Clickbait” se leva a sério até demais, nunca se entendendo como parte do problema.
O lançamento da Netflix pelo menos é honesto em seu título. “Clickbait” se vende como um complexo “whodunnit”, mas só faz enganar o espectador com pistas falsas e narrativas vazias. Aos poucos, percebemos não nos importar com a resolução daquilo tudo, apenas queremos que tudo acabe logo antes que o texto tente nos enganar novamente com mais uma reviravolta que muda tudo o que foi visto até ali, menos o cansaço de quem está do outro lado da tela.
Acompanhe o colunista também no Twitter.
Série
Série "Clickbait", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Rafael Braz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados