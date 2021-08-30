"Ascensão do Cisne Negro": filme da Netflix é constrangedor

Filme "Ascensão do Cisne Negro", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

O que torna um filme ruim? E quando digo ruim, quero dizer realmente ruim, não apenas um filme de que você não tenha gostado, ou uma obra cujo estilo você não curte tanto. É possível destacar pontos negativos na franquia “ Velozes e Furiosos ” ou nos filmes de super-heróis da Marvel, por exemplo, mas ainda assim reconhecer que eles funcionam, que entretêm, que têm seus públicos.

É possível, também, reconhecer valor em obras que tropeçam em quase tudo, mas conseguem entregar algo no mínimo original, como as franquias “ Uma Noite de Crime ” ou “ Jogos Mortais ”. O que, então, faz com que possamos realmente dizer que um filme é ruim? A resposta, por mais que não seja simples, poderia se resumir à exibição de “A Ascensão do Cisne Negro”, lançado pela Netflix na última semana.

Dirigido por Magnus Marten (“Banshee”) a partir do livro do ex-soldado britânico Andy McNab, o filme tem rostos conhecidos, o que garante a atenção em um primeiro momento. Sam Heughan (“Outlander”), vive Tom Buckingham, um soldado da SAS (força especial do exército britânico) prestes a pedir a namorada, Sophie (Hannah John-Kamen), em casamento. Após uma missão não tão bem-sucedida, eles partem para Paris, local onde Tom planeja fazer o pedido.

A tal missão era para prender os líderes de uma equipe conhecida como Os Cisnes Negros, mercenários contratados para fazer o trabalho sujo do governo e de grandes corporações. O filme tem início com o massacre de uma vila que impedia a passagem de um lucrativo gasoduto. Comandados por William Lewis (Tom Wilkinson) e sua filha, Grace (Ruby Rose), os Cisnes são cruéis, quase sádicos, e pouco se importam com qualquer coisa além do pagamento que receberão.

Os caminhos de Tom e os dos Cisnes se cruzam no Eurotúnel, que liga Londres a Paris por baixo do Canal da Mancha. Os mercenários sequestram o trem e executam diversos passageiros, mas o soldado consegue escapar e, sozinho, derrubará os vilões, resgatará a namorada e derrubará uma grande conspiração que vai até o alto escalão do governo britânico.

Apesar de mais de duas horas de duração “A Ascensão do Cisne Negro” é atropelado e mal desenvolvido. Tom é um dos personagens mais superficiais já criados para o cinema de ação, gênero já conhecido por seus personagens rasos - sua única profundidade é Sophie e uma breve sequência que mostra que ele vem de uma família nobre, talvez até da família real; o ‘Buckingham’ em seu nome é uma forma brega de reforçar isso.

Filme "Ascensão do Cisne Negro", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

O roteiro do filme poucas vezes faz sentido, com planos normalmente mal planejados e mal-executados. Ainda, os personagens não são muito inteligentes. Grace, por exemplo, mesmo com o rosto estampado em todos os jornais do Reino Unido e com sua imagem passando na televisão, abre mão de seu disfarce assim que entra no trem para Paris, e o faz sem motivo algum. A única justificativa é que o roteiro precisa de uma forma de Tom identificá-la e acionar seus colegas de SAS.

De maneira similar, os mercenários executam praticamente todos que se movem quando controlam o trem, mas em determinado momento “precisam de um médico” para um dos passageiros - a única razão é expor Sophie e trazê-la para perto da ação. “A Acensão do Cisne Negro” é cheio de situações como essa e a do parágrafo anterior, frutos de um texto preguiçoso e incapaz de movimentar a trama sem essas muletas.

O roteiro ainda é culpado por alguns dos piores diálogos de que me lembro. Logo no início, por exemplo, Tom descobre o disfarce de uma vilã ao perguntar a ela, aparentemente grávida, sobre o sexo do bebê. Sim, o mocinho tem certeza se tratar de uma mercenária a partir da resposta a essa pergunta. Em outro exemplo, após personagens se equiparem, conversarem sobre e adentrar um gasoduto, Tom vira para a câmera e diz “é gás”, como se precisasse legendar o filme para quem o acompanha. Os diálogos de baixa qualidade e alta exposição didática são uma constante durante todo o filme.

“Mas estamos falando de um filme de ação. Eu não ligo para diálogos”, você pode argumentar. Bem, a ação de “Ascensão do Cisne Negro” é genérica, às vezes confusa e quase sempre pouco interessante, sem criatividade alguma. Como não damos a mínima para nenhum personagem, pouco interessa se ele vai morrer ou não, o que tira todo o peso e tensão da trama. Além disso, pode ter certeza de que se um figurante tiver falas, ele vai ser morto.

Filme "Ascensão do Cisne Negro", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

O texto cria personagens incrivelmente burros, como os bandidos genéricos, sempre vigiando apenas um lado, o traidor que atende o telefonema da vilã no meio de seus colegas mocinhos ou Tom, que envia fotos da situação para seus superiores e, entre as fotos, uma do vagão em que ele viajava, o que obviamente facilita a vida da mercenária - essa muleta, mesmo muito ruim, poderia pelo menos ganhar uma razão ao mostrar o contexto daquela foto. Há também a situação em que uma personagem troca mensagens de celular com outro e um terceiro tenta “avisar”, aos gritos, que é uma cilada, como se a pessoa pudesse ouvir do outro lado de uma conversa de texto.

O filme de Magnus Martens é tão genérico que seria fácil construí-lo a partir de cenas de outros filmes. Até mesmo a sequência final, uma das poucas coisas “interessantes” (atenção às aspas) da obra, não é necessariamente original, apesar de representar certo respiro à narrativa.

Filme "Ascensão do Cisne Negro", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

“Ascensão do Cisne Negro” ainda tenta, sem sucesso, traçar paralelos entre Tom e Grace, sobre como ambos seriam psicopatas, mas ele teria sido salvo de se tornar algo como ela unicamente pelo amor. É curioso, assim, que a partir de certo momento, Sophie, uma médica, dê ao namorado uma “carta branca” para matar quem ele julgar necessário, tudo em nome de um “bem maior”.