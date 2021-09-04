Apesar da ótima mensagem, "Cinderela" da Amazon é enfadonho

Camila Cabello no filme "Cinderella" Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Qual a grande crítica que se faz a musicais? A artificialidade de uma conversa em que de repente alguém dá um mortal para trás e começa a cantar. Ao final das músicas, todos seguem naturalmente seus caminhos. A crítica é injusta, pois há ótimos musicais recentes como “ Em Um Bairro em Nova York ” (2021), “Rocketman” (2019), “La La Land” (2017), “Mamma Mia!” (2008), “Sing Street” (2016), “Apenas Uma Vez” (2006) ou tantos outros clássicos como “West Side Story” (1961) ou “A Noviça Rebelde” (1965), mas a fórmula ainda pode incomodar.

Na verdade, com ou sem piruetas mirabolantes, os musicais ajudaram a construir a tradição do cinema com personagens ricos e canções cheias de emoção. Por que, então, o novo “Cinderela”, lançado nesta sexta (3) na Amazon Prime Video, é um filme tão vazio?

Dirigido por Kay Cannon, produtora renomada na indústria, mas apenas em seu segundo filme na direção (o primeiro foi o regular “Não Vai Dar”), “Cinderela” segue a fórmula de adaptações recentes, atualizando contextos, trazendo músicas moderninhas e, principalmente, acrescentando camadas à narrativa de uma história já tão conhecida.

A cubana Camila Cabello vive Ella, uma aspirante a estilista, órfã, que vive no porão da casa em que sua cruel madrasta, Vivian (Idina Menzel), cria as duas filhas para conquistarem um bom marido, quiçá o príncipe, e ascenderem socialmente. A família real encabeçada pelo rei Rowan (Pierce Brosnan) e a rainha Beatrice (Minnie Driver) está em busca de um casamento para o galante príncipe Robert (Nicholas Galitzine), uma união que aumente os domínios da realeza, um casamento por interesse, como é tradição nessas histórias.

O problema é que Robert está em busca do amor. Um dia ele vê Ella e se encanta pela moça a ponto de convidá-la para o baile. O resto é história. Quer dizer, mais ou menos história…

Recheado de músicas pop conhecidas de artistas como Madonna, Queen, White Stripes e Ed Sheeran, o novo “Cinderella” se esforça para subverter o clássico. Ella não sonha em se casar, mas sim em abrir seu próprio negócio, sua loja de vestidos - pouco importa se mulheres não podem ser empresárias dentro do reino. A mensagem de “Cinderela” é clara: lugar de mulher é onde ela quiser.

Camila Cabello se sai bem, com muita simpatia, ocupando a tela com um belo sorriso e uma presença magnética nos números musicais. A premiada cantora encontra um tom interessante de humor autodepreciativo, fazendo graça com a situação que vive com a madrasta e as duas irmãs interpretadas por Maddie Baillio e Charlotte Spencer, personagens construídas sem maldade, apenas reproduzindo o comportamento da mãe. No porão, Ella tem a companhia de três ratinhos interpretados por James Corden, James Acaster e Romesh Ranganathan, trio que até oferece alguns bons momentos durante a noite mágica da protagonista.

Camila Cabello no filme "Cinderella" Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Minnie Driver e Pierce Brosnan oferecem uma dinâmica interessante e divertida. O príncipe Robert, em contrapartida, é pouco interessante além de sua beleza. A culpa disso, vale ressaltar, é menos de Galitzine e mais do roteiro, que não se esforça para criar um personagem com o mínimo de profundidade; tudo o que entendemos é que ele não quer se casar por interesse. Sim, estamos falando de um conto de fadas, mas, ainda assim, é necessário um mínimo de substância.

Essa substância falta ao filme como um todo. As músicas oferecem oportunidades para bons números e coreografias gigantes, mas pouco acrescentam de informação - o oposto do que acontece, por exemplo, ao já citado “Um Bairro de Nova York”. Assim, resta aos parcos diálogos entre os números musicais o tempo para desenvolver um pouco os personagens.

“Cinderela” depende demais do conhecimento prévio de sua história, de que a audiência enxergue as subversões que a narrativa traz. A fada de Billy Porter é ótima, numa atuação exagerada que contrasta com o tom sempre correto do resto do filme. Infelizmente, o ator tem pouquíssimo tempo de tela.

Camila Cabello no filme "Cinderella" Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Os números musicais são a grande atração, mas são ironicamente pouco atrativos. “Cinderela” carece de músicas inéditas, que ajudassem a contar a história do filme e a transmitir algum tipo de sentimento. A inédita “Million to One”, de autoria da própria Camila Cabello, é a que se destaca justamente por fugir do clichê entre “Seven Nation Army” ou “Somebody to Love” e imprimir o tom da personagem.