Apesar da ótima mensagem, "Cinderela" da Amazon é enfadonho

Qual a grande crítica que se faz a musicais? A artificialidade de uma conversa em que de repente alguém dá um mortal para trás e começa a cantar. Ao final das músicas, todos seguem naturalmente seus caminhos. A crítica é injusta, pois há ótimos musicais recentes como “Em Um Bairro em Nova York” (2021), “Rocketman” (2019), “La La Land” (2017), “Mamma Mia!” (2008), “Sing Street” (2016), “Apenas Uma Vez” (2006) ou tantos outros clássicos como “West Side Story” (1961) ou “A Noviça Rebelde” (1965), mas a fórmula ainda pode incomodar.
Na verdade, com ou sem piruetas mirabolantes, os musicais ajudaram a construir a tradição do cinema com personagens ricos e canções cheias de emoção. Por que, então, o novo “Cinderela”, lançado nesta sexta (3) na Amazon Prime Video, é um filme tão vazio?
Dirigido por Kay Cannon, produtora renomada na indústria, mas apenas em seu segundo filme na direção (o primeiro foi o regular “Não Vai Dar”), “Cinderela” segue a fórmula de adaptações recentes, atualizando contextos, trazendo músicas moderninhas e, principalmente, acrescentando camadas à narrativa de uma história já tão conhecida.
A cubana Camila Cabello vive Ella, uma aspirante a estilista, órfã, que vive no porão da casa em que sua cruel madrasta, Vivian (Idina Menzel), cria as duas filhas para conquistarem um bom marido, quiçá o príncipe, e ascenderem socialmente. A família real encabeçada pelo rei Rowan (Pierce Brosnan) e a rainha Beatrice (Minnie Driver) está em busca de um casamento para o galante príncipe Robert (Nicholas Galitzine), uma união que aumente os domínios da realeza, um casamento por interesse, como é tradição nessas histórias.
O problema é que Robert está em busca do amor. Um dia ele vê Ella e se encanta pela moça a ponto de convidá-la para o baile. O resto é história. Quer dizer, mais ou menos história…
Recheado de músicas pop conhecidas de artistas como Madonna, Queen, White Stripes e Ed Sheeran, o novo “Cinderella” se esforça para subverter o clássico. Ella não sonha em se casar, mas sim em abrir seu próprio negócio, sua loja de vestidos - pouco importa se mulheres não podem ser empresárias dentro do reino. A mensagem de “Cinderela” é clara: lugar de mulher é onde ela quiser.
Camila Cabello se sai bem, com muita simpatia, ocupando a tela com um belo sorriso e uma presença magnética nos números musicais. A premiada cantora encontra um tom interessante de humor autodepreciativo, fazendo graça com a situação que vive com a madrasta e as duas irmãs interpretadas por Maddie Baillio e Charlotte Spencer, personagens construídas sem maldade, apenas reproduzindo o comportamento da mãe. No porão, Ella tem a companhia de três ratinhos interpretados por James Corden, James Acaster e Romesh Ranganathan, trio que até oferece alguns bons momentos durante a noite mágica da protagonista.
Minnie Driver e Pierce Brosnan oferecem uma dinâmica interessante e divertida. O príncipe Robert, em contrapartida, é pouco interessante além de sua beleza. A culpa disso, vale ressaltar, é menos de Galitzine e mais do roteiro, que não se esforça para criar um personagem com o mínimo de profundidade; tudo o que entendemos é que ele não quer se casar por interesse. Sim, estamos falando de um conto de fadas, mas, ainda assim, é necessário um mínimo de substância.
Essa substância falta ao filme como um todo. As músicas oferecem oportunidades para bons números e coreografias gigantes, mas pouco acrescentam de informação - o oposto do que acontece, por exemplo, ao já citado “Um Bairro de Nova York”. Assim, resta aos parcos diálogos entre os números musicais o tempo para desenvolver um pouco os personagens.
“Cinderela” depende demais do conhecimento prévio de sua história, de que a audiência enxergue as subversões que a narrativa traz. A fada de Billy Porter é ótima, numa atuação exagerada que contrasta com o tom sempre correto do resto do filme. Infelizmente, o ator tem pouquíssimo tempo de tela.
Os números musicais são a grande atração, mas são ironicamente pouco atrativos. “Cinderela” carece de músicas inéditas, que ajudassem a contar a história do filme e a transmitir algum tipo de sentimento. A inédita “Million to One”, de autoria da própria Camila Cabello, é a que se destaca justamente por fugir do clichê entre “Seven Nation Army” ou “Somebody to Love” e imprimir o tom da personagem.
“Cinderela” não é necessariamente um filme ruim, é apenas morno. Tudo é perfeitinho - as canções, as coreografias, o cenário e principalmente a mensagem. A narrativa começa lenta e até um pouco enfadonha, mas ganha ritmo a partir do baile. O texto de Kay Cannon reimagina uma história clássica de maneira a inspirar meninas mundo afora, mas é quase bem-intencionado demais ao oferecer redenção para todos os vilões. Não há mais princesas em apuros esperando para serem salvas por um príncipe rico e bonitão. Ao invés disso, o conto de fadas moderno é sobre compreensão mútua e crescimento em conjunto, é sobre encontrar alguém com quem compartilhar seus sonhos. A mensagem é ótima, só poderia estar embalada em um produto menos chato.