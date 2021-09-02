Simu Liu diz que se sentiu inseguro para ser Shang-chi, novo herói da Marvel

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Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

"Shang-chi e a Lenda dos Dez Anéis" chega aos cinemas nesta quinta-feira (2) depois de duas décadas na lista de projetos da Marvel. É o primeiro filme do ator que faz o papel principal, o canadense de origem chinesa Simu Liu. Até agora, ele era conhecido por uma série de televisão no seu país natal, além de trabalhos como dublê.

Pela primeira vez entre os filmes de super-heróis, o elenco traz na maioria atores asiáticos. Entre eles, duas lendas do cinema chinês: o astro Tony Leung (O Grande Mestre) e Michelle Yeoh (O Tigre e o Dragão). O astro de Shang-chi revela que pedia dicas aos colegas experientes durantes as filmagens.

"Eu estava muito nervoso. Eu era o novato, em muitos sentidos. Esta é a minha primeira super-produção cinematográfica. Na maioria das vezes, eu era o sujeito no local das filmagens com a menor experiência. Tive que pedir ajuda ao meus colegas de trabalho que tinham mais experiência que eu. E todos eles foram muito gentis e pacientes comigo", conta Simu Liu.

O filme é baseado num personagem das estórias em quadrinhos da Marvel, criado pelo escritor Steve Englehart e o artista Jim Starlin. A primeira aventura apareceu nas bancas de jornais em dezembro de 1973.

Herói dos quadrinhos, Shang-Chi ganha seu primeiro filme Crédito: Marvel/Divulgação

Shang-Chi é um mestre de artes marciais. O filme mostra a origem do super-herói, filho de um vilão: o Mandarim, conhecido rival de outro super-herói, o Homem de Ferro. No filme, Shang-chi tem que confrontrar o passado ao enfrentar a organização criminosa dos Dez Anéis, liderada pelo próprio pai.

O astro do filme , Simu Liu, revela que teve que superar a própria insegurança para fazer o papel.

"No começo, eu estava me sentindo muito inseguro e senti muita ansiedade sobre como eu poderia interpretar um super-herói. Sem ter a altura suficiente, sem ser bonito o suficiente, sem ter a habilidade suficiente em artes marciais, não ser musculoso o suficiente... Tinha tantas perguntas porque eu sabia que eu não era o mais alto, o mais bonito, o melhor nas artes marciais", conta.

"O (diretor) Destin me fez entender que eu fui escolhido pelo meu coração, minha emoção. Não necessariamente se eu podia chutar alto, se eu podia dar um soco forte. A estória conecta porque é uma estória humana, tem esses tons dramáticos. Não é só um filme de ação. Espero que o público possa ver isso, porque temos todas as típicas cenas de ação impressionantes, mas ele também vai ficar surpreso com a riqueza emocional e isto é,com certeza, por causa do toque do Destin, como diretor", completa o ator.

Simu Liu como Shang-chi, herói da Marvel Crédito: Divulgação/Marvel

O ator se abre também sobre luta para superar as expectativas dos pais quando mais jovem, algo semelhante com a experiência do personagem. A família imigrou da China para o Canadá quando ele tinha 5 anos de idade.

"Me identifico com a maneira como o Shang-Chi luta com o relacionamento com o pai. Eu cresci numa casa de imigrantes e equilibrar as expectativas dos meus pais, através da barreira cultural, da língua, era duro. Tivemos muitas discussões e muita tensão, porque nós não nos entendíamos. Estou muito contente com a minha jornada. E espero que o Shang possa seguir uma jornada semelhante, no filme.Que ele aprenda a aceitar todos os seus lados. Incluindo o lado sombrio, que representa o lado do seu pai".

Fazer o papel principal num filme de super-herói é a realização de um sonho de criança para o ator. Anos antes dos produtores anunciarem a intenção de trazer Shang-chi para os cinemas, o ator mandou uma mensagem pelo Twitter para o estúdio de cinema.

Cena de "Shang-chi e a Lenda dos Dez Anéis", filme da Marvel Crédito: Marvel/Divulgação

Na mensagem, ele dava os parabéns pela estreia de Capitão América e mandava uma sugestão, que tal agora fazer um filme com um super-herói asiático?