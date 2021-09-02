"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" estreia nos cinemas do ES; confira os horários

Pôster de divulgação de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" Crédito: Divulgação/Marvel/Disney

A grande novidade cinematográfica da semana é "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", que estreia nesta quinta-feira (02/09). Na trama, Shang-Chi, um jovem chinês interpretado por Simu Liu, foi criado em reclusão pelos pais, com o objetivo de que se tornasse um mestre das artes marciais. Quando o protagonista finalmente conhece o mundo externo, se depara com a verdadeira face do pai e decide se rebelar.

O longa - que traz o primeiro herói oriental do universo cinematográfico Marvel na fase 4 - tem direção de Destin Daniel Cretton e promete muita ação e efeitos especiais. No Espírito Santo, o filme será exibido em 15 cinemas (confira a grade ao final da matéria).

Embora a trama do herói chinês seja o destaque da semana, as estreias também contém outras novidades. O filme baseado no terceiro livro da saga romântica de Anna Tod, "After - Depois do Desencontro", chega nas telonas com cenas picantes. E, para quem curte um terror, a franquia "Uma Noite de Crime" chega ao fim com sua quinta produção, intitulada "Uma Noite de Crime - A Última Fronteira". Já a criançada pode curtir a pré-estreia de "Patrulha Canina - O Filme", que será exibido nos cinemas do Estado a partir de sábado (04).

Vale lembrar que todos os municípios que contam com salas de cinemas estão classificados como risco baixo de contágio da Covid-19, conforme o 70º Mapa de Gestão de Risco. Dessa forma, os locais em questão podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

Mantendo os devidos cuidados, os cinéfilos podem se esbaldar com uma gama de opções, que também inclui o terror "Candyman", obra que ganhou as telonas na semana passada; a animação "Pedro Coelho 2" e muito mais. Confira a grade da semana abaixo:

PRÉ-ESTREIA

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 18h45, 21h (exceto quinta e sexta).





18h45, 21h (exceto quinta e sexta). Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 14h15, 16h30 (exceto quinta e sexta).





14h15, 16h30 (exceto quinta e sexta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 15h, 17h, 19h (exceto quinta e sexta); 13h (exceto quinta, sexta e quarta).



15h, 17h, 19h (exceto quinta e sexta); 13h (exceto quinta, sexta e quarta). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h145, 16h50, 19h (exceto quinta e sexta).





14h145, 16h50, 19h (exceto quinta e sexta). Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h, 16h50 (exceto quinta e sexta).





15h, 16h50 (exceto quinta e sexta). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h (exceto quinta, sexta e segunda).





17h (exceto quinta, sexta e segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 13h50 (exceto quinta e sexta).

ESTREIA

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS



122 min / Terror Ação, Fantasia

Direção: Destin Daniel Cretton / Elenco: Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Sinopse: Em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 15h30, 17h30, 20h30. Sala 2: 21h30 (leg) (sexta e domingo); 15h30, 18h30, 21h30 (dub) (exceto sexta e domingo). Sala 3: 21h10 (leg); 15h, 18h (dub). Sala 8 (dub): 14h, 17h, 20h.





15h30, 17h30, 20h30. 21h30 (leg) (sexta e domingo); 15h30, 18h30, 21h30 (dub) (exceto sexta e domingo). 21h10 (leg); 15h, 18h (dub). 14h, 17h, 20h. Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 14h, 17h, 20h. Sala 3: 20h30 (leg); 14h30, 17h30 (dub). Sala 4 (dub): 15h30.





14h, 17h, 20h. 20h30 (leg); 14h30, 17h30 (dub). 15h30. Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 15h, 17h45, 20h30. Sala 4 (dub): 13h30 (exceto quinta, sexta e quarta) ; 16h15, 19h, 21h45. Sala 5 (dub): 15h30, 18h15, 21h (quinta e sexta); 21h (exceto quinta e sexta).





15h, 17h45, 20h30. 13h30 (exceto quinta, sexta e quarta) 16h15, 19h, 21h45. 15h30, 18h15, 21h (quinta e sexta); 21h (exceto quinta e sexta). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (dub): 20h.





15h30, 18h, 20h30. 20h. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h30, 18h, 20h30





15h30, 18h, 20h30 Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h20, 19h, 21h40.





16h20, 19h, 21h40. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h . Sala 2 (dub): 13h, 15h45, 18h30, 21h15 . Sala 3 (dub): 13h15, 16h, 18h45, 21h30 .





13h45, 16h30, 19h15, 22h 13h, 15h45, 18h30, 21h15 13h15, 16h, 18h45, 21h30 Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h25, 21h35 (dub); 19h (leg).





16h25, 21h35 (dub); 19h (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 2: 16h, 18h30 (dub); 21h (leg).





16h, 18h30 (dub); 21h (leg). Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub): 16h, 18h30.





16h, 18h30. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h30 (exceto segunda).





19h, 21h30 (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 16h30, 19h, 21h30.





16h30, 19h, 21h30. Cine Ritz Piúma (dub): 16h20, 18h50, 21h20.





16h20, 18h50, 21h20. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h30, 21h (exceto segunda).





18h30, 21h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 15h04, 18h20, 21h. Sala 4: 17h50 (dub); 20h30 (leg). Sala 5 (dub): 17h20, 20h.

UMA NOITE DE CRIME - A FRONTEIRA

104 min / Ação, Suspense, Terror

Direção: Everardo Gout / Elenco: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas

Sinopse: O quinto e último filme da saga aborda a situação caótica dos Estados Unidos durante uma disputa acirrada entre dois partidos políticos que lutam para tomar controle do país.

HORÁRIOS





Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h (dub); 19h25 (leg).





15h (dub); 19h25 (leg). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 14h55, 17h, 19h05.

AFTER 3 - DEPOIS DO DESENCONTRO

99 min / Drama, Romance, Erótico

Direção: Castille Landon / Elenco: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard

Sinopse: Em "After 3 - Depois do Desencontro", embora a história de amor entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas complicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento?

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 13h50, 16h20 (exceto quinta e sexta); 18h25, 20h50 (quinta e sexta).





13h50, 16h20 (exceto quinta e sexta); 18h25, 20h50 (quinta e sexta). Cinemark Vitória, sala 1: 18h50, 21h15 (leg) , 16h25 (dub)(quinta e sexta).





18h50, 21h15 (leg) 16h25 (dub)(quinta e sexta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 17h, 19h15.





17h, 19h15. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h20, 18h20, 20h20.





16h20, 18h20, 20h20. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h20, 20h20.





18h20, 20h20. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h15, 19h15.





17h15, 19h15. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h30, 17h, 19h30, 21h50 (quinta e sexta); 21h45 (exceto quinta e sexta).





14h30, 17h, 19h30, 21h50 (quinta e sexta); 21h45 (exceto quinta e sexta). Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h (dub); 21h20.



17h (dub); 21h20. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3: 19h15 (dub); 21h15 (leg).





19h15 (dub); 21h15 (leg). Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 19h15, 21h15.





19h15, 21h15. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h (exceto segunda).





19h, 21h (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h15, 21h10.





19h15, 21h10. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h.





19h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 17h, 19h.

BAGDÁ VIVE EM MIM

105 min / Drama, Suspense

Direção: Samir / Elenco: Zahraa Ghandour, Maxim Mehmet, Shervin Alenabi

Sinopse: Em "Bagdá Vive em Mim", um jovem fanático ataca os amigos do seu tio em um café aconchegante de Londres, que é um ponto de encontro para exilados iraquianos. Após esse evento traumático, as vidas de quem estavam no local se transformam totalmente.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h30 (todos os dias); 14h30 (quinta e sexta).

O MATEMÁTICO

102 min / Drama, Histórico

Direção: Thorsten 'Thor' Klein / Elenco: Philippe Tlokinski, Esther Garrel, Sam Keeley, Joel Basman, Fabian Kociecki, Ryan Gage, Sabin Tambrea, Mateusz Wieclawek

Sinopse: Esta é a história do imigrante polonês e matemático Stan Ulam, que se mudou para os EUA na década de 1930. Stan lida com as difíceis perdas de familiares e amigos enquanto ajuda a criar a bomba de hidrogênio e o primeiro computador.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 18h45 (exceto sexta-feira); 14h40 (quinta e sexta).

EM CARTAZ

A LENDA DE CANDYMAN

91 min / Terror

Direção: Nia DaCosta / Elenco: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Sinopse: Em "A Lenda de Candyman", em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Candyman (Tony Todd) assolou a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen III) e sua namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright (Teyona Parris), se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (leg): 22h.





22h. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 14h05 (quinta e sexta). Sala 6 (dub): 22h15 (exceto quinta e sexta).





14h05 (quinta e sexta). 22h15 (exceto quinta e sexta). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 18h.





18h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h20.





21h20. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 21h.





Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 18h45.





18h45. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 21h.

INFILTRADO

119 min / Ação, Suspense

Direção: Guy Ritchie / Elenco: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett



Sinopse: Em "Infiltrado", um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 18h20, 21h20 (quinta e sexta); 18h50, 21h40 (exceto quinta e sexta).





18h20, 21h20 (quinta e sexta); 18h50, 21h40 (exceto quinta e sexta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 21h30.





21h30. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 17h45.





17h45. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 17h55.





17h55. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h15.





21h15. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 20h15.





20h15. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 21h10. Sala 4 (leg): 18h35.





21h10. 18h35. Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h40 (exceto sexta-feira).





20h40 (exceto sexta-feira). Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h40.





20h40. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h (exceto segunda).





19h (exceto segunda). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda).





21h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 15h45, 18h10, 20h35.

PEDRO COELHO 2 - O FUGITIVO

93 min / Comédia, Aventura, Família

Direção: Will Gluck / Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo



Sinopse: Em "Pedro Coelho 2: O Fugitivo", Bea, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 14h20, 16h40.





14h20, 16h40. Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 14h20, 16h40.





14h20, 16h40. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 14h30 (exceto quinta e sexta).





14h30 (exceto quinta e sexta). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h.





16h. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20.





14h20. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h15.





13h15. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 14h45, 16h40.





14h45, 16h40. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h50 (sábado a quarta).





14h50 (sábado a quarta). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 13h45.

JOGO DO PODER

124 min / Drama, Biografia

Direção: Costa-Gavras / Elenco: Christos Loulis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans



Sinopse: Em "Jogo do Poder", um relato transparente sobre a agenda oculta da Europa expõe o que realmente acontece em seus corredores de poder. Revelando as razões para a crise na Grécia ter acontecido, foi travada uma das mais espetaculares e controversas batalhas na história política. Mas a verdadeira história do que aconteceu é quase inteiramente desconhecida, principalmente porque grande parte dos verdadeiros negócios da União Europeia ocorre a portas fechadas.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h30.

EDIFÍCIO GAGARINE

98 min / Drama

Direção: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh / Elenco: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven



Sinopse: Com a comunidade de Gagarine enfrentando despejo em massa antes da cidade ser demolida, Youri (Alseni Bathily), um jovem amante de ciência e obsessivo com viagem temporal, se mantém ocupado preservando o local e tornando-se, com isso, popular. Logo ele encontra Diana (Lyna Khoudri), uma jovem igualmente inteligente que o ajuda a obter equipamentos para continuar sua missão.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h30.

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 15h10, 17h55.





15h10, 17h55. Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 19h, 21h45 (quinta e sexta); 19h, 21h50 (exceto quinta e sexta).





19h, 21h45 (quinta e sexta); 19h, 21h50 (exceto quinta e sexta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h30, 19h.





16h30, 19h. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h50.





17h50. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h10.





16h10. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h30.





15h30. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 18h45.





18h45. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h15.





18h15. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h20 (exceto segunda).





21h20 (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 15h.

O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 14h50 (quinta e sexta). Sala 6 (dub): 13h40, 16h15 (exceto quinta e sexta); 15h45 (quinta e sexta).





14h50 (quinta e sexta). 13h40, 16h15 (exceto quinta e sexta); 15h45 (quinta e sexta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 14h45 (exceto quinta e sexta).





14h45 (exceto quinta e sexta). Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h45.





15h45. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 15h50.





15h50. Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h40 (sábado a quarta).





14h40 (sábado a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h (sábado a terça).





15h (sábado a terça). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h15.





17h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 17h.





17h. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 17h.





17h. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 17h.





17h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h30.

O ESQUADRÃO SUICIDA

172 min / Aventura, Ação, Fantasia

Direção: James Gunn / Elenco: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e mais



Sinopse: Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 9dub): 19h. Sala 7 (dub): 20h40.





19h. 20h40. Cinemark Vitória, sala 6 (dub): 19h10 (exceto quinta e sexta); 20h10 (quinta e sexta).





19h10 (exceto quinta e sexta); 20h10 (quinta e sexta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 21h30.





21h30. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h10.





20h10. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h10.





20h10. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 20h15.





20h15. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 18h50.





18h50. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 21h10.

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 15h40, 17h.





15h40, 17h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h45.





16h45. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 16h15.





TEMPO

108 min / Suspense

Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h40.



VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense

Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS





Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 17h30.



VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.