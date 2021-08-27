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Novo mapa de risco

Covid-19: Alegre e Castelo são as únicas cidades do ES fora do risco baixo

Municípios migraram para o risco moderado no novo mapa, válido a partir de segunda-feira (30). Grande Vitória segue com menor nível de ameaça para a transmissão da doença

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:02

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:02
Castelo e Alegre migraram para o risco moderado
Castelo e Alegre migraram para o risco moderado Crédito: Governo do Estado
Covid-19 - Alegre e Castelo são as únicas cidades do ES fora do risco baixo
O governador Renato Casagrande divulgou, nesta sexta-feira (27), o 70º mapa de risco do Espírito Santo — que classifica os municípios capixabas com base em indicadores da Covid-19. O Estado segue com 76 cidades em risco baixo e apenas duas no moderado. Apesar de o número ser o mesmo, os municípios migraram: no mapa anterior, Rio Bananal e Alto Rio Novo estavam em risco moderado. Agora, ambas cidades migraram para o risco baixo e deram suas posições a Castelo Alegre.
Nenhum município está em risco alto ou extremo. A Grande Vitória segue com o menor nível de ameaça para a transmissão do coronavírus. A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (30) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 5 de setembro.

O QUE MUDOU

  • Pioraram: Castelo e Alegre, que saíram do risco baixo e migraram para o risco moderado. 
  • Melhoraram: Rio Bananal e Alto Rio Novo, que saíram do risco moderado e entraram no risco baixo.
Comparativo semanal dos mapas de risco 69 e 70º do Espírito Santo
Comparativo semanal dos mapas de risco 69 e 70º do Espírito Santo Crédito: Governo do Estado

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • Risco moderado: Castelo e Alegre.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas de especialistas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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