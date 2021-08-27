Veja cidades do Norte do ES onde acontece mutirão para 2ª dose contra Covid

Vacina contra a Covid-19 Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na região, o destaque fica por conta de Colatina, que prevê vacinar 2 mil pessoas nesta sexta-feira. Confira as cidades que já divulgaram o esquema especial no fim da matéria.

A iniciativa visa acelerar o processo de imunização da população, que precisa de duas doses de vacina - no caso Coronavac, Pfizer e Astrazeneca - para completar o esquema vacinal e, assim, reduzir o risco de agravamento, internação e morte no caso de infecção pelo Sars-Cov-2 (coronavírus).

Apenas uma dose não garante a proteção prevista pelas farmacêuticas, sobretudo diante da nova cepa Delta - mais transmissível. A única vacina que, até o momento, exige só uma dose é a Janssen.

MUTIRÃO DA SEGUNDA DOSE POR CIDADE - REGIÃO SUL

Linhares

Total de doses: Não divulgado.



Formato: Não é preciso agendamento.



Não é preciso agendamento. Horário/locais: Entre 8h e 16h em todas as unidades de saúde dos bairros e do interior.



São Mateus

Total de doses: Não divulgado.

Não divulgado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: Nesta sexta, de 8h às 15h.

Nesta sexta, de 8h às 15h. Local: Assembleia de Deus do bairro Boa Vista.



Colatina

Total de doses: 2 mil.

2 mil. Formato: Será feita distribuição de senhas a partir de 6h30.

Será feita distribuição de senhas a partir de 6h30. Horário: Nesta sexta-feira, de 8h até às 12h .

Nesta sexta-feira, de 8h até às 12h . Locais: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Campo do Samaritana.

Nova Venécia

Total de doses: Não informado.

Formato: Não é preciso agendamento.

Horário: No sábado, de 8h às 12h.

Local: ESF João Cimadon e Unidade Ângelo Pissarolli

Barra de São Francisco

Total de doses: Não informado.

Não informado. Formato: Não é necessário agendamento.

Não é necessário agendamento. Horário : 9h às 13h.

: 9h às 13h. Locais: Quadra da Apae e Câmara Municipal.

Jaguaré

Total de doses: Não informado.

Não informado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: Na sexta, de 17h às 19h.

Na sexta, de 17h às 19h. Local: Auditório da Secretaria de Saúde

Vila Pavão

Total de doses: Não informado.

Não informado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: No sábado, de 8h às 14h.

No sábado, de 8h às 14h. Local: UBS Luiza Maria Pionte Koski



São Domingos do Norte

Total de doses: Não informado.

Não informado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: No sábado, de 7h30 às 12h.

No sábado, de 7h30 às 12h. Local: Quadra da Igreja Católica

Águia Branca

Total de doses: Não informado.

Não informado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: No sábado, de 8h30 às 11h.

No sábado, de 8h30 às 11h. Local: USIII (São José)

São Gabriel da Palha

Total de doses: Não informado.

Não informado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: No sábado, de 8h às 12h.

No sábado, de 8h às 12h. Local: Posto de Saúde do Centro, em frente ao Hospital.

Vila Valério