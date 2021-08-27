Veja cidades do Norte do ES onde acontece mutirão para 2ª dose contra Covid

Os municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo se preparam para o novo mutirão de vacinação contra a Covid-19, desta vez direcionado a quem precisa tomar a segunda dose. Anunciada pelo governador Renato Casagrande no início da semana, a ação acontecerá na maioria das cidades capixabas nesta sexta-feira (27) e sábado (28).
Na região, o destaque fica por conta de Colatina, que prevê vacinar 2 mil pessoas nesta sexta-feira. Confira as cidades que já divulgaram o esquema especial no fim da matéria.
A iniciativa visa acelerar o processo de imunização da população, que precisa de duas doses de vacina - no caso Coronavac, Pfizer e Astrazeneca - para completar o esquema vacinal e, assim, reduzir o risco de agravamento, internação e morte no caso de infecção pelo Sars-Cov-2 (coronavírus).
Apenas uma dose não garante a proteção prevista pelas farmacêuticas, sobretudo diante da nova cepa Delta - mais transmissível. A única vacina que, até o momento, exige só uma dose é a Janssen.
MUTIRÃO DA SEGUNDA DOSE POR CIDADE - REGIÃO SUL
Linhares
- Total de doses: Não divulgado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário/locais: Entre 8h e 16h em todas as unidades de saúde dos bairros e do interior.
São Mateus
- Total de doses: Não divulgado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: Nesta sexta, de 8h às 15h.
- Local: Assembleia de Deus do bairro Boa Vista.
Colatina
- Total de doses: 2 mil.
- Formato: Será feita distribuição de senhas a partir de 6h30.
- Horário: Nesta sexta-feira, de 8h até às 12h .
- Locais: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Campo do Samaritana.
Nova Venécia
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: No sábado, de 8h às 12h.
- Local: ESF João Cimadon e Unidade Ângelo Pissarolli
Barra de São Francisco
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é necessário agendamento.
- Horário: 9h às 13h.
- Locais: Quadra da Apae e Câmara Municipal.
Jaguaré
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: Na sexta, de 17h às 19h.
- Local: Auditório da Secretaria de Saúde
Vila Pavão
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: No sábado, de 8h às 14h.
- Local: UBS Luiza Maria Pionte Koski
São Domingos do Norte
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: No sábado, de 7h30 às 12h.
- Local: Quadra da Igreja Católica
Águia Branca
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: No sábado, de 8h30 às 11h.
- Local: USIII (São José)
São Gabriel da Palha
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: No sábado, de 8h às 12h.
- Local: Posto de Saúde do Centro, em frente ao Hospital.
Vila Valério
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: No sábado, de 12h às 16h.
- Local: Sala de Vacinas (ESF Central)