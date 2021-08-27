Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hoje e amanhã

Veja cidades do Norte do ES onde acontece mutirão para 2ª dose contra Covid

Iniciativa visa acelerar o processo de imunização da população, que precisa de duas doses de vacina para completar o esquema vacinal e, assim, reduzir o risco de agravamento, internação e morte no caso de infecção pelo coronavírus

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:09

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

27 ago 2021 às 09:09
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Vacina contra a Covid-19 Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Os municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo se preparam para o novo mutirão de vacinação contra a Covid-19, desta vez direcionado a quem precisa tomar a segunda dose. Anunciada pelo governador Renato Casagrande no início da semana, a ação acontecerá na maioria das cidades capixabas nesta sexta-feira (27) e sábado (28).
Na região, o destaque fica por conta de Colatina, que prevê vacinar 2 mil pessoas nesta sexta-feira. Confira as cidades que já divulgaram o esquema especial no fim da matéria.

Veja Também

Covid: veja como saber se você já pode tomar a 2ª dose da vacina no ES

ES vai aplicar 3ª dose de vacina contra Covid em 254 mil idosos em setembro

A iniciativa visa acelerar o processo de imunização da população, que precisa de duas doses de vacina - no caso Coronavac, Pfizer e Astrazeneca - para completar o esquema vacinal e, assim, reduzir o risco de agravamento, internação e morte no caso de infecção pelo Sars-Cov-2 (coronavírus).
Apenas uma dose não garante a proteção prevista pelas farmacêuticas, sobretudo diante da nova cepa Delta - mais transmissível. A única vacina que, até o momento, exige só uma dose é a Janssen.

MUTIRÃO DA SEGUNDA DOSE POR CIDADE - REGIÃO SUL

Linhares

  • Total de doses: Não divulgado.
  • Formato: Não é preciso agendamento.
  • Horário/locais: Entre 8h e 16h em todas as unidades de saúde dos bairros e do interior.

São Mateus

  • Total de doses: Não divulgado.
  • Formato: Não é preciso agendamento.
  • Horário: Nesta sexta, de 8h às 15h.
  • Local: Assembleia de Deus do bairro Boa Vista.

Colatina

  • Total de doses: 2 mil.
  • Formato: Será feita distribuição de senhas a partir de 6h30. 
  • Horário: Nesta sexta-feira, de 8h até às 12h .
  • Locais: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Campo do Samaritana.

Nova Venécia 

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: No sábado, de 8h às 12h.
  • Local: ESF João Cimadon e Unidade Ângelo Pissarolli 

Barra de São Francisco

  • Total de doses: Não informado. 
  • Formato: Não é necessário agendamento.
  • Horário: 9h às 13h.
  • Locais: Quadra da Apae e Câmara Municipal.

Jaguaré

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: Na sexta, de 17h às 19h.
  • Local: Auditório da Secretaria de Saúde

Vila Pavão

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: No sábado, de 8h às 14h.
  • Local: UBS Luiza Maria Pionte Koski

São Domingos  do Norte 

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: No sábado, de 7h30 às 12h.
  • Local: Quadra da Igreja Católica

Águia Branca 

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: No sábado, de 8h30 às 11h.
  • Local: USIII (São José)

São Gabriel da Palha

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: No sábado, de 8h às 12h.
  • Local: Posto de Saúde do Centro, em frente ao Hospital.

Vila Valério

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: No sábado, de 12h às 16h.
  • Local:  Sala de Vacinas (ESF Central)

Veja Também

ES acerta ao se organizar para aplicação da 3ª dose em idosos

Covid: vacinação de jovens não é autorização para largar máscara, diz secretário

Pandemia sacrifica investimentos em educação nos municípios do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Norte Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados