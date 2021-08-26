Covid: veja como saber se você já pode tomar a 2ª dose da vacina no ES

Site "Vacina e Confia", do governo do Estado, registra doses aplicadas e permite o agendamento da vacina contra a Covid Crédito: Reprodução

Nesta sexta (27) e neste sábado (28) será realizado mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo e, desta vez, o foco é no público que está com a segunda dose da vacina atrasada ou que completará o prazo nesta semana.

E para saber se já está apto ou não para tomar a segunda dose, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que há duas maneiras: a primeira delas é verificar no cartão de vacinação a data da primeira dose e contar 10 semanas a partir dela. Se a nova data estiver para esta semana, a pessoa poderá agendar a segunda dose.

cadastrando no site , a plataforma da Secretaria de Estado da Saúde que faz o registro das doses já aplicadas e o agendamento da vacinação nos municípios. Segundo Reblin, a ferramenta já está atualizada. Então, acessando o site e fazendo o cadastro, já é possível saber se a pessoa está apta ou não a tomar a segunda dose. Confira o passo a passo abaixo: A outra forma é se vacinaeconfia.es.gov.br , a plataforma da Secretaria de Estado da Saúde que faz o registro das doses já aplicadas e o agendamento da vacinação nos municípios. Segundo Reblin, a ferramenta já está atualizada. Então, acessando o site e fazendo o cadastro, já é possível saber se a pessoa está apta ou não a tomar a segunda dose.

1 - Acessar o site vacinaeconfia.es.gov.br e clicar no ícone "Cidadão"

Primeiro, é preciso clicar no ícone "Cidadão" Crédito: Reprodução

2 - Depois, é preciso inserir o CPF para seguir com o acesso

Depois, é preciso inserir o CPF para proseguir com o acesso Crédito: Reprodução

3 - Caso ainda não tenha cadastro, é simples: só inserir a data de nascimento e criar uma senha

Caso ainda não tenha cadastro, é preciso inserir data de nascimento e criar uma senha Crédito: Reprodução

4 - Pronto! Depois de feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e quando pode ser marcada a segunda

Pronto! Depois de feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e a data em que pode ser marcada a segunda Crédito: Reprodução

“Nós acabamos de comunicar os municípios que, tanto na vacina Pfizer quanto na Astrazeneca, o prazo da segunda dose vai agora para 10 semanas. Então, todos devem verificar no cartão e contar 10 semanas a partir da primeira dose. Ou então, entrar no site vacinaeconfia.es.gov.br e fazer o cadastro, que lá vai aparecer automaticamente se a pessoa já está na janela para a segunda dose”, informou.

MAIS DE 500 MIL DOSES