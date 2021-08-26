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Mutirão no fim de semana

Covid: veja como saber se você já pode tomar a 2ª dose da vacina no ES

Cartão de vacinação ou site do governo do Estado são opções para checar possibilidade de agendar a D2 da vacina contra a Covid

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 11:49

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 ago 2021 às 11:49
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Site "Vacina e Confia", do governo do Estado, registra doses aplicadas e permite o agendamento da vacina contra a Covid Crédito: Reprodução
Nesta sexta (27) e neste sábado (28) será realizado mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo e, desta vez, o foco é no público que está com a segunda dose da vacina atrasada ou que completará o prazo nesta semana.
No entanto, a informação divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) da antecipação de 12 para 10 semanas do prazo da segunda dose das vacinas da Pfizer e Astrazeneca, vai fazer com que muitas pessoas já possam se imunizar completamente nesta semana.
E para saber se já está apto ou não para tomar a segunda dose, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que há duas maneiras: a primeira delas é verificar no cartão de vacinação a data da primeira dose e contar 10 semanas a partir dela. Se a nova data estiver para esta semana, a pessoa poderá agendar a segunda dose.
A outra forma é se cadastrando no site vacinaeconfia.es.gov.br, a plataforma da Secretaria de Estado da Saúde que faz o registro das doses já aplicadas e o agendamento da vacinação nos municípios. Segundo Reblin, a ferramenta já está atualizada. Então, acessando o site e fazendo o cadastro, já é possível saber se a pessoa está apta ou não a tomar a segunda dose. Confira o passo a passo abaixo:
1 - Acessar o site vacinaeconfia.es.gov.br e clicar no ícone "Cidadão"
Site
Primeiro, é preciso clicar no ícone "Cidadão" Crédito: Reprodução
2 - Depois, é preciso inserir o CPF para seguir com o acesso
Depois, inserir o CPF para proseguir com o acesso
Depois, é preciso inserir o CPF para proseguir com o acesso Crédito: Reprodução
3 - Caso ainda não tenha cadastro, é simples: só inserir a data de nascimento e criar uma senha
Caso ainda não tenha cadastro, é preciso inserir data de nascimento e criar uma senha
Caso ainda não tenha cadastro, é preciso inserir data de nascimento e criar uma senha Crédito: Reprodução
4 - Pronto! Depois de feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e quando pode ser marcada a segunda
Pronto! Depois de feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e a data em que pode ser marcada a segunda
Pronto! Depois de feito o cadastro e concluído o acesso, o site mostra a data da primeira dose e a data em que pode ser marcada a segunda Crédito: Reprodução
“Nós acabamos de comunicar os municípios que, tanto na vacina Pfizer quanto na Astrazeneca, o prazo da segunda dose vai agora para 10 semanas. Então, todos devem verificar no cartão e contar 10 semanas a partir da primeira dose. Ou então, entrar no site vacinaeconfia.es.gov.br e fazer o cadastro, que lá vai aparecer automaticamente se a pessoa já está na janela para a segunda dose”, informou.

MAIS DE 500 MIL DOSES

Ainda de acordo com o subsecretário, o Estado vai receber mais uma carga de vacinas nesta quinta-feira (26). Isso vai abastecer o estoque dos municípios para o mutirão. "Vai ter vacina para todo mundo que está com a vacina atrasada e também para quem tem que tomar a segunda dose nesta semana. Nós já temos 360 mil doses nos municípios. Com o que chega hoje e ainda será entregue, nós teremos cerca de 580 mil doses para este fim de semana", completou.

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