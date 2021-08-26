Espírito Santo pode antecipar vacinação da 3ª dose para idosos

Aplicação da vacina contra a Covid-19 em Idosos, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta. Sem precisar uma data, ele disse que a medida vai depender do abastecimento de vacinas no Estado. Inicialmente, a dose de reforço será destinada a idosos e imunossuprimidos. Prevista para ter a aplicação iniciada a partir de 15 de setembro, de acordo com o Ministério da Saúde , a terceira dose da vacina contra a Covid pode ser antecipada no Espírito Santo . A informação foi dada pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à. Sem precisar uma data, ele disse que a medida vai depender do abastecimento de vacinas no Estado. Inicialmente, a dose de reforço será destinada a idosos e imunossuprimidos.

"Ela já era esperada para algum momento, isso é consenso entre os especialistas. Porque observa-se não apenas para uma vacina, mas para todas as vacinas, uma queda na resposta, especialmente nas pessoas acima de 60 anos de idade. Então, o Espírito Santo vai aderir à terceira dose. Se for possível, vamos antecipar a própria data do Ministério da Saúde. Isso vai depender da estratégia de abastecimento aqui no Estado", destacou.

Todos os imunossuprimidos (pessoas transplantadas, por exemplo) que já tomaram a segunda dose da vacina há 21 dias poderão receber o reforço a partir da segunda quinzena de setembro. No caso dos idosos, eles devem ter tomado a segunda dose há mais de seis meses. A imunização extra contemplará pessoas de mais de 70 anos. Os primeiros a receber as doses serão os maiores de 80 anos. A vacina usada para a dose de reforço será a da Pfizer.

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES EM BREVE

Também já anunciada pelo governador na última semana, a vacinação do grupo de adolescentes de 12 a 17 anos deve começar em breve no Espírito Santo. Inicialmente, será contemplado o grupo com comorbidades, cujas doses já estão sendo preparadas pelo Estado e pelos municípios. Já o grupo desta faixa etária sem comorbidades ainda deverá aguardar um pouco mais. Segundo o subsecretário, a imunização desta parcela vai depender de um maior aporte de vacinas a serem enviadas pelo Ministério da Saúde.

“Estamos nos preparando para liberar a vacinação do grupo de adolescentes com comorbidades. E o grupo acima de 12 sem comorbidades, nós ainda dependemos do aporte de vacinas do Ministério da Saúde”, disse.

MUTIRÃO NESTA SEXTA (27) E SÁBADO (28)

“Neste fim de semana nós temos o objetivo de vacinar principalmente a D2, a segunda dose da vacina contra Covid. Então, aqueles que estão com a segunda dose atrasada, aqueles que estão dentro do período para tomar a segunda dose, façam o seu agendamento. Verifique na sua cidade qual será o modelo de agendamento, qual será o modelo de aplicação e compareça para tomar a segunda dose”, afirmou.

PRAZO DA D2 REDUZIDO PARA 10 SEMANAS

Sobre as pessoas que estão aguardando o prazo do cartão de vacinação, é preciso muita atenção: o subsecretário anunciou que os municípios já foram informados que o prazo para a segunda dose das vacinas da Pfizer e Astrazeneca foi reduzido de 12 para 10 semanas. Portanto, as pessoas devem verificar a data da primeira dose e checar se já podem ser imunizadas neste mutirão.

Além disso, o site vacinaeconfia.es.gov.br já está atualizado com o novo prazo. Por isso, a ferramenta é útil para o cidadão que quiser saber se já está apto para receber a segunda dose. Para isso, basta acessar o site e se cadastrar.

“Nós acabamos de comunicar os municípios que, tanto na vacina Pfizer quanto na Astrazeneca, o prazo da segunda dose vai agora para 10 semanas. Então, todos devem verificar no cartão e contar 10 semanas a partir da primeira dose. Ou então, entrar no site vacinaeconfia.es.gov.br e fazer o cadastro, que lá vai aparecer automaticamente se a pessoa já está na janela para a segunda dose”, informou.