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Imunização contra Covid

Espírito Santo pode antecipar vacinação da 3ª dose para idosos

Sem precisar uma data, o subsecretário de Saúde Luiz Carlos Reblin disse que a medida vai depender do abastecimento de vacinas no Espírito Santo

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 09:51

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 ago 2021 às 09:51
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Aplicação da vacina contra a Covid-19 em Idosos, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Prevista para ter a aplicação iniciada a partir de 15 de setembro, de acordo com o Ministério da Saúde, a terceira dose da vacina contra a Covid pode ser antecipada no Espírito Santo. A informação foi dada pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta. Sem precisar uma data, ele disse que a medida vai depender do abastecimento de vacinas no Estado. Inicialmente, a dose de reforço será destinada a idosos e imunossuprimidos.
"Ela já era esperada para algum momento, isso é consenso entre os especialistas. Porque observa-se não apenas para uma vacina, mas para todas as vacinas, uma queda na resposta, especialmente nas pessoas acima de 60 anos de idade. Então, o Espírito Santo vai aderir à terceira dose. Se for possível, vamos antecipar a própria data do Ministério da Saúde. Isso vai depender da estratégia de abastecimento aqui no Estado", destacou.
A terceira dose foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira (25) pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na ocasião, ele afirmou que a dose de reforço da vacina contra o coronavírus começará a ser aplicada em idosos e em imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro.
Todos os imunossuprimidos (pessoas transplantadas, por exemplo) que já tomaram a segunda dose da vacina há 21 dias poderão receber o reforço a partir da segunda quinzena de setembro. No caso dos idosos, eles devem ter tomado a segunda dose há mais de seis meses. A imunização extra contemplará pessoas de mais de 70 anos. Os primeiros a receber as doses serão os maiores de 80 anos. A vacina usada para a dose de reforço será a da Pfizer.

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES EM BREVE

Também já anunciada pelo governador na última semana, a vacinação do grupo de adolescentes de 12 a 17 anos deve começar em breve no Espírito Santo. Inicialmente, será contemplado o grupo com comorbidades, cujas doses já estão sendo preparadas pelo Estado e pelos municípios. Já o grupo desta faixa etária sem comorbidades ainda deverá aguardar um pouco mais. Segundo o subsecretário, a imunização desta parcela vai depender de um maior aporte de vacinas a serem enviadas pelo Ministério da Saúde.
“Estamos nos preparando para liberar a vacinação do grupo de adolescentes com comorbidades. E o grupo acima de 12 sem comorbidades, nós ainda dependemos do aporte de vacinas do Ministério da Saúde”, disse.

MUTIRÃO NESTA SEXTA (27) E SÁBADO (28)

Assim como na última semana, o Estado anunciou que vai intensificar a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta (27) e no sábado (28). Desta vez, segundo Reblin, o foco será dado na aplicação da segunda dose em pessoas que estão em atraso e no grupo que completará o prazo nesta semana.
“Neste fim de semana nós temos o objetivo de vacinar principalmente a D2, a segunda dose da vacina contra Covid. Então, aqueles que estão com a segunda dose atrasada, aqueles que estão dentro do período para tomar a segunda dose, façam o seu agendamento. Verifique na sua cidade qual será o modelo de agendamento, qual será o modelo de aplicação e compareça para tomar a segunda dose”, afirmou.

PRAZO DA D2 REDUZIDO PARA 10 SEMANAS

Sobre as pessoas que estão aguardando o prazo do cartão de vacinação, é preciso muita atenção: o subsecretário anunciou que os municípios já foram informados que o prazo para a segunda dose das vacinas da Pfizer e Astrazeneca foi reduzido de 12 para 10 semanas. Portanto, as pessoas devem verificar a data da primeira dose e checar se já podem ser imunizadas neste mutirão.
Além disso, o site vacinaeconfia.es.gov.br já está atualizado com o novo prazo. Por isso, a ferramenta é útil para o cidadão que quiser saber se já está apto para receber a segunda dose. Para isso, basta acessar o site e se cadastrar.
“Nós acabamos de comunicar os municípios que, tanto na vacina Pfizer quanto na Astrazeneca, o prazo da segunda dose vai agora para 10 semanas. Então, todos devem verificar no cartão e contar 10 semanas a partir da primeira dose. Ou então, entrar no site vacinaeconfia.es.gov.br e fazer o cadastro, que lá vai aparecer automaticamente se a pessoa já está na janela para a segunda dose”, informou.
Ainda de acordo com o subsecretário, o Estado vai receber mais uma carga de vacinas nesta quinta-feira (26). Isso vai abastecer o estoque dos municípios para o mutirão. "Vai ter vacina para todo mundo que está com a vacina atrasada e também para quem tem que tomar a segunda dose nesta semana. Nós já temos 360 mil doses nos municípios. Com o que chega hoje e ainda será entregue, nós teremos cerca de 580 mil doses para este fim de semana", completou. 

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